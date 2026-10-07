HYST PROYECTA TEMPORADA ESTIVAL CON ALTAS EXPECTATIVAS Y APUESTA POR FORTALECER EL TURISMO DURANTE TODO EL AÑO EN LA REGIÓN

La gerenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), Sara Adema, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones las principales expectativas y desafíos que enfrenta el sector turístico de Magallanes de cara a la temporada estival, además de las estrategias que se impulsan para fortalecer la actividad durante los meses de invierno.

En conversación con el programa, Adema señaló que los establecimientos asociados ya se encuentran preparados para el periodo de mayor actividad turística y manifestó optimismo respecto de los resultados que pueda alcanzar la próxima temporada. “Nosotros felices con ingresar a esta temporada, ya están todos los hoteles ingresando a su peak y con altas expectativas, que eso es lo que más nos tiene motivados para ver resultados positivos ya cuando pasemos el 2027”, sostuvo.

Uno de los principales objetivos planteados por la representante gremial es avanzar hacia un turismo que no dependa exclusivamente de la temporada estival. En ese sentido, destacó el trabajo que se desarrolla junto a empresas y organismos públicos para posicionar a Magallanes como un destino atractivo durante todo el año.

“Ha sido difícil, pero nada es imposible y todo lo que hacemos, todas las acciones están orientadas y buscan potenciar el turismo invernal”, afirmó Adema, quien explicó que actualmente siete de sus asociados participan de una red asociativa enfocada precisamente en impulsar la actividad durante los meses de menor demanda.

Dentro de esta estrategia, adelantó la realización de una actividad en conjunto con Corfo, que contempla la llegada de ocho operadores de destinos de larga distancia. El objetivo será que estos representantes conozcan directamente la oferta turística regional y puedan posteriormente promocionarla en sus respectivos mercados.



Campañas internacionales y nuevos mercados



Adema también destacó el trabajo de promoción internacional que se ha desarrollado para posicionar a Magallanes en mercados considerados estratégicos. En particular, se refirió a la campaña realizada junto a Cormag y LATAM en Estados Unidos, iniciativa que finalizará durante octubre y que busca aprovechar la relevancia que ese mercado tiene para el Parque Nacional Torres del Paine.

“Es un programa que potencia a la región en mercados tan lejanos como Estados Unidos. Y que además es uno de los mercados que más visitan el Parque Nacional Torres del Paine. Por lo tanto, el poder estar presente en este país para nosotros es fundamental”, explicó.

La gerenta de HYST también mencionó el trabajo de promoción realizado en México, Argentina y Brasil, destacando que la presencia sostenida en los mercados emisores resulta fundamental para consolidar los resultados turísticos.

“Hay que entender algo igual. Quizás no se vean los frutos en el primer año ni en el segundo, pero es un trabajo constante. Tú no puedes desaparecer o decir en un país determinado voy este año y el próximo, no. Tú cuando desapareces también desaparece el destino”, señaló.

En esa línea, relató que recientemente una empresa turística le informó sobre un aumento significativo de pasajeros provenientes de México, particularmente durante el periodo invernal, resultado que calificó como parte de un proceso de promoción de largo plazo.



La necesidad de contar con mejores estadísticas turísticas



Otro de los temas planteados durante la entrevista fue la necesidad de contar con información estadística más precisa y centralizada sobre el comportamiento de la actividad turística regional.

Adema sostuvo que el sector ha insistido en la necesidad de contar con un observatorio turístico para Magallanes, debido a que actualmente existen dificultades para acceder oportunamente a información que permita tomar decisiones y evaluar el comportamiento de los distintos mercados.

“Para nosotros es un desafío, siempre lo hemos solicitado, hemos luchado y peleado para que efectivamente exista una claridad al respecto”, manifestó.

La dirigenta gremial enfatizó que contar con información confiable resulta especialmente importante considerando el impacto que tiene el turismo en la economía regional y la cadena de actividades que se genera en torno a esta industria.

“Contar con un observatorio turístico en Magallanes es vital”, afirmó.



Infraestructura y aeropuerto de Puerto Natales



En materia de infraestructura turística, Adema también abordó los desafíos pendientes en el Parque Nacional Torres del Paine, particularmente relacionados con caminos y obras necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad.

“Vamos avanzando, es lento. Pavimentar 12 km en el año es muy lento, pero se están realizando los trabajos y sé que vienen muchos proyectos a través del MOP para poder realizar o finiquitar todo lo que es la pavimentación dentro del parque, que eso es lo que esperamos”, señaló.

Respecto de la situación que ha afectado al aeródromo de Puerto Natales, indicó que actualmente existe coordinación entre los establecimientos turísticos, las líneas aéreas y la autoridad aeronáutica para enfrentar las dificultades operacionales y procurar que la experiencia de los visitantes se vea lo menos afectada posible.

“Esperamos que el calendario que se estableció se cumpla acá, habilidad que eso es lo que esperamos para poder terminar los trabajos lo antes posible y así también continuar con la operación normal que se requiere en cualquier aeropuerto”, sostuvo.

La representante gremial agregó que, pese a las dificultades, no se han registrado cancelaciones y que tanto hoteles como aerolíneas están realizando esfuerzos para atender a quienes deben modificar o reprogramar sus vuelos.

Preocupación por presupuesto para turismo



Otro de los puntos abordados fue la discusión presupuestaria y los recursos destinados al sector turístico. Adema manifestó preocupación luego de conocer la propuesta presupuestaria que, según indicó, no contempla el aumento de recursos que esperaba la industria.

“Esperemos que esto se cambie al minuto que realmente se presente el presupuesto en sí o tengamos el presupuesto aprobado, ya que para nosotros y para el sector, no tan solo a nivel de Magallanes, sino que a nivel país, es fundamental contar con más recursos para toda la operación turística, no tan solo en promoción, sino que en general”, expresó.

La gerenta sostuvo que el turismo requiere recursos no solamente para promoción, sino también para infraestructura y distintas condiciones habilitantes que permitan fortalecer la actividad y enfrentar los desafíos de los próximos años.



Inglés y oportunidades laborales para trabajadores locales



Durante la conversación también se abordó la necesidad de fortalecer las competencias de los trabajadores locales, particularmente en el manejo del idioma inglés.

Adema explicó que HYST ha impulsado iniciativas junto a instituciones educacionales para contribuir a mejorar las herramientas de quienes buscan incorporarse al sector turístico. Además, mencionó gestiones con la embajada de Nueva Zelanda para explorar alternativas relacionadas con programas como Working Holiday.

La dirigenta gremial señaló que existe una brecha importante entre las necesidades de las empresas y la disponibilidad de trabajadores locales para cubrir los puestos requeridos durante la temporada.

“Se abren postulaciones para ahora, para la temporada estival, y las empresas reciben currículum de personas de otras regiones, pero no de la nuestra”, comentó.

A su juicio, una de las principales dificultades está relacionada con el dominio del inglés, pero también con la confianza de los propios jóvenes para proyectarse laboralmente en la industria turística.

“Hay que creerse el cuento, o sea, yo estudié turismo, yo puedo realizar esta actividad o empleo”, sostuvo.

En este contexto, destacó la existencia de una bolsa laboral de HYST, donde los interesados pueden ingresar sus antecedentes y postular a distintos cargos disponibles en establecimientos asociados.





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