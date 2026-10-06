SEREMI DE ENERGÍA DESTACA POTENCIAL DE MAGALLANES PARA LIDERAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ANUNCIA EVALUACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA CON ARGENTINA

Esta mañana, en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, el seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, abordó los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la región en materia de transición energética, destacando el potencial eólico del territorio, el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de compatibilizar el crecimiento productivo con la protección ambiental.

Durante la entrevista, la autoridad destacó que Magallanes cuenta con condiciones particulares para avanzar hacia una matriz energética más limpia, considerando la experiencia histórica de la región vinculada a los hidrocarburos y el creciente desarrollo de fuentes renovables. “Magallanes hoy día tiene un potencial. Partimos con todo lo que es hidrocarburo, hemos ido migrando hidrocarburos, gas y ahora... energía alternativa, pero hoy día ya son energía posible, las tenemos, las estamos trabajando”, señaló.

Pinto sostuvo que el objetivo de largo plazo es avanzar hacia una reducción significativa de las emisiones, planteando que la región puede convertirse en un punto estratégico para el desarrollo energético nacional e internacional. “Estamos confiando en el desarrollo de transformación de energías mucho más limpias, mucho más amigables, tratando de llegar a un total de cero emisiones para el 2050”, afirmó.

En ese contexto, el seremi destacó especialmente las condiciones de Magallanes para la generación eólica y el potencial que existe para desarrollar distintas tecnologías. “Creo que Magallanes es el nodo principal o el punto de partida para Chile y para el resto del mundo, sabiendo que en energía eólica, principalmente, más que en las otras partes. Entonces creo que hoy día tenemos el potencial de hacerlo, tenemos potencial para hacer el número uno a nivel mundial”, sostuvo, aunque advirtió que existen desafíos relacionados con los mercados y la competitividad frente a los combustibles fósiles.



Más tecnologías y participación ciudadana



La conversación también abordó cómo la transición energética ha dejado de ser un concepto asociado exclusivamente a grandes proyectos y ha comenzado a incorporar soluciones disponibles para hogares, pequeñas empresas y comunidades.

Pinto explicó que actualmente existen tecnologías que permiten a los usuarios generar parte de su propia electricidad mediante sistemas solares y eventualmente inyectar los excedentes a la red. “Hoy día ya el 2026, lo que podemos decir es que eso está muy accesible a la comunidad, ya no solamente a la empresa. Tú puedes encontrar un sistema de paneles solares básico para poder generar una tarifa en el cual tú puedas tener tus celdas, puedes tener tu batería y puedas generar también; si no ocupas esa energía, inyectarla en la red de vuelta y eso disminuir tu boleta”, explicó.

El seremi también puso énfasis en la necesidad de fortalecer las capacidades regionales y la formación de profesionales para acompañar este proceso. A su juicio, la diversificación tecnológica requiere de nuevos proveedores y especialistas que permitan aumentar la competitividad local y aprovechar las oportunidades que ofrece la transición energética.

“Necesitamos más profesionales, necesitamos más gente capacitada, necesitamos tener el desarrollo, necesitamos dibujar una mayor competitividad regional que entregue estos suministros”, manifestó.



Proyectos de hidrógeno verde y nuevas inversiones



Consultado por el estado de las iniciativas vinculadas al hidrógeno verde y sus derivados, Pinto mencionó diversos proyectos que continúan avanzando en distintas etapas, destacando especialmente el trabajo desarrollado por HIF y otras iniciativas que buscan consolidarse en la región.

Asimismo, señaló que existe interés internacional por desarrollar pilotos y proyectos tecnológicos en Magallanes. Entre ellos, mencionó acercamientos con empresas alemanas y chinas, además de la cooperación que se mantiene con organismos de Alemania y España y la posibilidad de ampliar estos vínculos hacia México.

“Hay gente que está interesada en hacer pilotos, nosotros también recibimos en el ministerio una visión de alguna empresa china que a lo mejor quisiera venir a trabajar acá en el tema eólico”, indicó.

La autoridad agregó que las oportunidades energéticas de la región no se limitan al hidrógeno verde. También se están analizando alternativas vinculadas con energía mareomotriz, generación hídrica y otras tecnologías, además del interés por infraestructura asociada a nuevos desarrollos como los centros de datos.



Equilibrio entre desarrollo y protección ambiental



Otro de los puntos abordados fue la necesidad de compatibilizar el desarrollo de infraestructura energética con las características ambientales de Magallanes.

El seremi explicó que las condiciones territoriales, la biodiversidad y la existencia de ecosistemas de alto valor implican desafíos adicionales para cualquier iniciativa de gran escala. “Lo que nos limita principalmente a nosotros es el hecho del territorio, los estudios, la gran diversidad de fauna y flora que tenemos que obviamente tenemos que salvaguardar y cuidar. Tenemos que mantener un estado de equidad entre el desarrollo productivo y la conservación”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el desafío consiste en generar condiciones que permitan atraer inversiones y crear empleos, pero manteniendo estándares adecuados de protección ambiental.

“Siempre tratando de buscar que también nuestros compatriotas puedan tener empleo, podamos generar desarrollo productivo y podamos ser líderes en este tipo de energías”, añadió.



Cooperación energética con Argentina



Uno de los anuncios destacados durante la entrevista fue el interés por evaluar alternativas de cooperación energética con Argentina, particularmente con la provincia de Santa Cruz y la zona de Río Turbio.

Pinto explicó que durante una reciente visita se abordaron las posibilidades de aprovechar la experiencia y la infraestructura existente en territorio argentino para estudiar eventuales alternativas de suministro eléctrico hacia Última Esperanza.

“A lo mejor tirar un cableado de alta tensión desde el lado argentino hacia la provincia de Última Esperanza, principalmente hacia Natales, para mejorar”, planteó.

El seremi aclaró que se trata de una alternativa que recién comienza a evaluarse y que requeriría la participación de distintos actores regionales y nacionales, además de gestiones a nivel de Cancillería.

“La idea es evaluarlo junto con Edelmag, evaluarlo también junto con el gobernador, con el Gobierno Regional, con la Delegación y obviamente también a nivel ministerial, porque hay un tema de Cancillería que hay que relacionar, pero estamos haciendo los primeros acercamientos para ver si esto es posible”, explicó.

La autoridad adelantó que durante octubre se contempla una nueva visita a la zona para conocer en terreno las condiciones de generación eléctrica y evaluar aspectos técnicos y económicos de una eventual conexión.



Pellets y economía circular



Finalmente, la conversación abordó experiencias energéticas desarrolladas por empresas regionales, particularmente la producción de pellets a partir de residuos de la industria maderera.

Pinto destacó una reciente visita a Madera San Vicente, empresa que lleva alrededor de 12 años desarrollando un modelo de economía circular mediante el aprovechamiento de residuos y despuntes de madera para producir pellets destinados al mercado regional.

“Todo lo que es desechable de la materia que ellos generan para la producción de maderas, todo lo que es como orilla, residuo, ellos lo toman y lo procesan y lo generan en un pellet”, explicó.

Según detalló, el producto es distribuido principalmente en Puerto Williams, Punta Arenas y Puerto Natales, constituyendo una alternativa de abastecimiento energético producida en la propia región.

Además, resaltó la capacidad de la empresa para desarrollar tecnología propia. “Ellos mismos la diseñaron para generar esto y es un proceso, la verdad, muy sencillo, rápido, pero puede generar hasta 180 toneladas de pellet al día”, indicó.

De esta manera, el seremi Marco Antonio Pinto destacó que la transición energética en Magallanes involucra no solo grandes proyectos de hidrógeno verde y generación renovable, sino también iniciativas locales vinculadas con la innovación, la economía circular, la eficiencia energética, la formación de capital humano y la incorporación de nuevas tecnologías.

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