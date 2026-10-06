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6 de octubre de 2026

LOS DEPORTES ACAPARAN ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL: MAGALLÁNICOS QUE COMPETIRÁN EN COLOMBIA Y MÁS DE MIL PARTICIPANTES QUE CORRERÍAN EN LA POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE

Las iniciativas deportivas fueron las que marcaron gran parte de la sesión plenaria del Consejo Regional de este lunes.

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Dos ajedrecistas magallánicos representarán a la región y a Chile en el próximo Campeonato Sudamericano de Ajedrez, que se celebrará en Bogotá, Colombia, entre el 26 de octubre y el 02 de noviembre: se trata del campeón nacional absoluto en las categorías sub-10 y sub-11, Stjepan Vrsalovic Acuña, y el joven Jorge Guerra Mansilla. El órgano colegiado aprobó para cada uno $1.401.000, vía Fondo de Vinculación con la Comunidad 8%, de la Ley de Presupuesto 2026, para los pasajes de cada uno y de sus tutores.

Jorge, en representación del “Club UMAG Ajedrez”, dijo frente a los representantes que lo respaldaron durante la sesión: “Quiero agradecerles a todos por darme la oportunidad de viajar para competir en el Sudamericano. Estoy muy emocionado, me he esforzado mucho este año para estar a un nivel digno de la región, que es muy buena en este deporte”.

Otra actividad relacionada al deporte que fue aprobada por el pleno del Consejo fue la “III Corrida Familiar del Barrio Comercial 18”, presentada por la Asociación de Comerciantes del Barrio Comercial 18 de Septiembre, de Punta Arenas.

En las dos versiones anteriores de la corrida, los participantes fueron más de mil, lo que les permitió a los organizadores promover estilos de vida saludables, fomentar la actividad física y fortalecer la convivencia comunitaria en entornos seguros y familiares. A ello se suma la generación de identidad y de sentido de pertenencia barrial, descentralizando la oferta recreativa y deportiva de la capital regional.

Betsy Ruiz, tesorera de la Asociación, junto con agradecer el apoyo, señaló: “Somos un grupo de 30 comerciantes que movemos todo esto y hacemos que el Barrio Comercial 18 siga brillando con luz propia cada vez que se puede”.

La actividad está planificada para el próximo domingo 22 de noviembre. Cada participante tendrá un kit, que incluye una polera oficial de la actividad, el número de participación y un snack. Para el día del evento se contará con un escenario, amplificación y animación; precalentamiento con zumba y baile entretenido; apoyo de la Octava Compañía de Bomberos, del Regimiento Pudeto, de Carabineros y más. El monto aprobado fue de $4.865.810, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8%.

Por último, el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas pidió a concesión de uso gratuito, por cinco años, un inmueble fiscal ubicado en Cabo Negro, a fin de construir allí el campus de entrenamiento que permita dar capacitación permanente a los voluntarios en los diferentes tipos de emergencias y estructuras propias de la institución: junto con el cierre perimetral, también está proyectada la construcción de simuladores de rescate vehicular, una cancha de test de consumo, una torre de humo, comedores, baños, camarines y más.

Tras la aprobación del proyecto, Patricio Cárdenas, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, señaló: “Agradecer al Consejo Regional por entregarnos este terreno: el terreno anterior se encontraron restos arqueológicos. Es un gran anhelo para todos los bomberos de la región de Magallanes: los costos en pasaje son altos para hacer los cursos de bombero profesional en Santiago o Puerto Montt, así que esto va a ser de gran ayuda. Vamos a trabajar inmediatamente, rápido, por todos los bomberos de la región. Gracias por confiar en nosotros”.






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