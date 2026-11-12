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12 de noviembre de 2026

PRIMERA EDICIÓN DE PUUYCON REUNIRÁ A LA COMUNIDAD GEEK DE PUNTA ARENAS ESTE 28 Y 29 DE NOVIEMBRE

​El evento que se realizará en el Liceo Luis Alberto Barrera congregará a fanáticos del anime, cosplay y videojuegos, además de contar con competencias y una convocatoria abierta para emprendedores locales.

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Este 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo la primera edición de la convención PUUYCON 2026 en las instalaciones del Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas. El evento, organizado por Puuy Producciones, abrirá sus puertas al público de manera continua entre las 12:00 y las 20:00 horas durante ambas jornadas. Esta iniciativa busca establecer un punto de encuentro familiar e inclusivo para personas de todas las edades interesadas en las distintas ramas del entretenimiento y la cultura pop.

La programación dispuesta para el fin de semana contempla una amplia variedad de actividades orientadas al anime, el K-pop, los videojuegos y el coleccionismo. Los asistentes podrán presenciar competencias de cosplay y rutinas de baile K-pop que entregarán premios en dinero a los participantes más destacados. Además, la convención incluirá presentaciones artísticas, exhibiciones de lucha libre, concursos interactivos, invitados especiales y espacios dedicados exclusivamente a los videojuegos y la ilustración.

En paralelo a la agenda recreativa, la organización mantiene una convocatoria abierta para integrar a tiendas, marcas y emprendimientos que deseen participar ofreciendo sus productos y servicios. Las personas interesadas en contar con un stand pueden realizar sus consultas a través de la cuenta de Instagram @puuy.producciones o contactando al número de WhatsApp +56965683886. El valor de la entrada general en puerta será de $3.000 por día, mientras que existe una preventa especial de $5.000 que permite el acceso para ambas fechas.

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