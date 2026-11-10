SALUD HEPÁTICA, ENVEJECIMIENTO Y NEURODEGENERACIÓN MARCARON EL PRIMER SIMPOSIO "CIENCIAS DE LA SALUD AUSTRAL" EN LA UMAG

La investigación en ciencias de la salud, sus posibilidades de colaboración internacional y el desarrollo de conocimiento desde Magallanes fueron los ejes del Simposio Internacional Ciencias de la Salud Austral, encuentro organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magallanes (UMAG), a través de la carrera de Nutrición y Dietética, y financiado a través del Proyecto de Subvención a la Instalación en la Academia de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), SIA 2024-2027.

La actividad se realizó los días 30 de octubre y 2 de noviembre, y reunió a especialistas de distintas instituciones nacionales y extranjeras, académicos y estudiantes de pre y posgrado de la UMAG, quienes participaron tanto en las exposiciones como en la presentación de trabajos en modalidad de póster, en distintas áreas de las ciencias de la salud. La convocatoria incluyó a personas de la comunidad vinculadas a otros centros regionales.

"Esta actividad se enmarca en ese proyecto porque busca fortalecer los vínculos internacionales para hacer investigación", explicó el Dr. Juan Carlos Bórquez Pérez, editor de la revista Austral Journal of Biohealth, académico de la Facultad de Ciencias de la Salud, coordinador de investigación del CADI e investigador responsable del Proyecto SIA. Bórquez destacó la participación de especialistas provenientes de Barcelona, Países Bajos y Santiago, junto con investigadores de la propia Universidad de Magallanes.

Las jornadas incluyeron la exposición del doctor Rodrigo Troncoso, de la Universidad de Chile, sobre estructuras específicas que desempeñan un papel clave en un proceso biológico o patológico para la enfermedad hepática esteatósica, conocida popularmente como hígado graso. En el mismo tema, la Dra. María Isabel Hernández-Álvarez, de la Universitat de Barcelona, España, expuso sobre comunicación entre orgánulos y protección del hígado, a partir de una década de investigación.

En tanto, la doctora Andrea del Campo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentó una investigación sobre alimentación restringida en el tiempo y salud muscular. También intervino el Doctor Nibaldo Inestrosa Cantín, del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes (CEBIMA), sobre oportunidades y desafíos en enfermedades neurodegenerativas.

También se abordó la inmunidad persistente después de la COVID-19, particularmente las células B, la inmunosenescencia y la vitamina D, en una exposición de la investigadora del CADI-UMAG, Dra. Lindybeth Sarmiento. Además, el Dr. Cristian Núñez Espinosa profundizó en el balance autonómico cardíaco y la resiliencia cognitiva en ambientes extremos, y la Dra. Naschla Gasaly, de Maastricht University, Países Bajos, en estrategias para modular la fermentación y proteger la salud intestinal, con proteínas alternativas para la microbiota.

Uno de los énfasis del programa estuvo en investigaciones vinculadas directamente con el territorio austral. La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora María Cristina Furrianca, expuso sobre productos naturales endémicos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Complementariamente, el Dr. Bórquez presentó el tema «Rol del Calafate en la Enfermedad de Alzheimer», una investigación que forma parte de las líneas de trabajo en torno a productos naturales de la región en la UMAG.

El programa contempló también la exposición de la doctora Yolanda Espinosa-Parrilla sobre cáncer gástrico, microbiota, biomarcadores moleculares y progresión tumoral.

Estudiantes y participación de mujeres en ciencias

Además de las exposiciones, el simposio incorporó 15 presentaciones en modalidad de póster, correspondientes a trabajos de estudiantes de pre y posgrado. Esta instancia permitió compartir investigaciones desarrolladas en distintas áreas de la salud y dar visibilidad al trabajo científico que se realiza en la propia universidad.

La participación estudiantil también estuvo presente en la organización del encuentro. Bórquez destacó que estudiantes de Nutrición y Dietética vinculados a la investigación formaron parte del comité organizador, junto con el trabajo de académicos y equipos de la Facultad de Ciencias de la Salud y del CADI. El evento también tuvo "el apoyo y la Dirección de Género de la Universidad, porque gran parte de los expositores son mujeres», explicó.

En esa línea, destacó la participación de estudiantes de Nutrición que están comenzando sus trayectorias en investigación. «Son mujeres en ciencias y que están comenzando su carrera», señaló, al referirse al grupo de investigación asociado al proyecto.