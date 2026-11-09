ALCALDESA DE VALDIVIA DESTACA ALIANZA CON PUNTA ARENAS PARA FORTALECER LA INDUSTRIA NAVAL Y EL DESARROLLO DEL SUR

La necesidad de fortalecer la cooperación entre las ciudades del sur de Chile, potenciar la industria naval, avanzar en la protección de los humedales y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann Fecci, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad comunal se encuentra en Punta Arenas en el contexto de las actividades relacionadas con el buque Magellan Discover, embarcación construida en Valdivia por trabajadores y trabajadoras de la industria naval local, con participación de ingenieros formados en la Universidad Austral de Chile.

En ese escenario, Amtmann destacó la importancia de estrechar los vínculos entre ambas ciudades, considerando sus capacidades productivas, su relación histórica con el mar y su posición estratégica respecto de la actividad antártica.

“Hay un vínculo muy estratégico entre Valdivia, Punta Arenas y la Antártica. Yo creo que ahí hay una articulación que tiene un potencial además en materia económica y de desarrollo industrial, turístico y también en el ámbito de la soberanía nacional. Muy relevante”, señaló.

La alcaldesa sostuvo que su visita representa una oportunidad para avanzar más allá de las actividades protocolares y establecer relaciones de colaboración que puedan mantenerse en el tiempo, especialmente en materias donde ambas comunas tienen intereses y capacidades complementarias.

Valdivia y Punta Arenas: una alianza estratégica para la industria naval

Uno de los principales ejes de la conversación fue el potencial de la industria naval y la necesidad de fortalecer la articulación entre las ciudades del sur de Chile.

Amtmann recordó que Valdivia cuenta con una extensa trayectoria en construcción de embarcaciones, una actividad que forma parte de su identidad productiva y que mantiene vínculos con el desarrollo marítimo de otras regiones.

En ese sentido, destacó que el Magellan Discover constituye un ejemplo concreto de las capacidades industriales y profesionales existentes en la zona sur del país.

“Valdivia, para quienes nos están escuchando y tal vez no conocen esa comuna, es una comuna con una vocación marítima y fluvial histórica. Somos además una ciudad con una larga trayectoria astillera. Parte importante de la producción astillera que se hace allá después viene hacia el sur”, explicó.

La autoridad agregó que la construcción de la embarcación fue posible gracias al trabajo de personal especializado y profesionales formados en la región, lo que demuestra la importancia de fortalecer las capacidades locales y evitar que las oportunidades de desarrollo sigan concentrándose en Santiago.

“Y por lo mismo, yo estoy muy interesada en promover que Valdivia, particularmente, pero en general creo que las ciudades del sur de Chile no estemos solo mirando a Santiago, que siempre nos pasa, vivir en un país altamente centralista como el nuestro, porque todos estamos con la mirada puesta en el norte, en el centro de Chile, en el centro político, porque no es el centro geográfico por lo demás”, manifestó.

En su análisis, la alcaldesa planteó que la cooperación entre municipios puede contribuir a consolidar una industria naval con mayor presencia territorial, generando empleos, inversiones y oportunidades para trabajadores y empresas de distintas localidades.

“Desde el sur tenemos que también pensar en Chile y fortalecer el sur, también es fortalecer nuestro país entero”, enfatizó.

Política de construcción naval y presencia del Estado en las regiones

Otro de los asuntos abordados fue la política de construcción naval impulsada durante el gobierno anterior, que Amtmann calificó como una política de Estado que debe mantenerse más allá de los cambios de administración.

La alcaldesa explicó que esta iniciativa considera que la construcción de buques requeridos por la Armada se desarrolle en astilleros nacionales, lo que representa una oportunidad para fortalecer la industria chilena y las capacidades productivas de distintas ciudades.

En ese contexto, identificó a cinco ciudades como parte fundamental de esta política: Valparaíso, Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas.

“En el gobierno anterior se logró aprobar la política de construcción naval, para nosotros una política de Estado estratégica que, a grandes rasgos, lo que, entre otras cosas, promueve es que la producción de buques a requerimiento de la Armada se construyan en astilleros chilenos y en eso somos cinco ciudades las que somos el sostén basal de esa política: Valparaíso, Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas”, explicó.

Amtmann sostuvo que las cinco ciudades están avanzando en una articulación para fortalecer esta industria, considerando que la construcción, reparación y mantención de embarcaciones generan circuitos económicos que tienen impacto directo en los territorios.

Asimismo, planteó que el desarrollo naval debe entenderse como una herramienta de descentralización y como una oportunidad para fortalecer la presencia del Estado en las zonas más alejadas del centro político del país.

“Entonces hay una política que es de Estado, que tiene que trascender al Gobierno de turno y nosotros estamos empujando que esa política se pueda promover aún más porque sin duda, tal como tú me preguntas y lo señalas, hay una deuda, diría yo, con el Estado de Chile en relación a la presencia del propio Estado en las zonas más alejadas del centro político”, afirmó.

La alcaldesa también relacionó esta discusión con la soberanía nacional y la importancia estratégica del estrecho de Magallanes y la Antártica, señalando que las capacidades industriales y marítimas del sur deben tener una mayor consideración en las decisiones nacionales.

Punta Arenas y Valdivia firmarán convenio para la protección de humedales

La cooperación entre ambas ciudades también tendrá un componente ambiental. Durante la entrevista, la alcaldesa anunció que, junto al alcalde de Punta Arenas, firmaría un convenio de colaboración orientado al desarrollo y puesta en valor de los humedales.

Amtmann destacó la experiencia de Valdivia en esta materia, ciudad reconocida como la primera Ciudad Humedal de Chile en el marco de la Convención Ramsar, acuerdo internacional destinado a promover la conservación y el uso racional de estos ecosistemas.

La autoridad explicó que los humedales cumplen funciones fundamentales para la biodiversidad y también para la protección de las ciudades frente a fenómenos climáticos extremos, especialmente las inundaciones.

“Nosotros desde Valdivia estamos súper orgullosos de ser reconocidos como la primera ciudad humedal de Chile, en el marco de la Convención Ramsar, que es esta Convención Internacional que tiene como principal propósito resguardar los humedales que son no solamente fuente de biodiversidad muy relevantes”, señaló.

La alcaldesa agregó que la experiencia de Valdivia durante un período de intensas precipitaciones ha permitido observar la importancia de estos espacios naturales como mecanismos de regulación hídrica.

“Los humedales son fuente de resiliencia de las ciudades, o sea, un humedal te permite no inundarte. Son esponjas de absorción de agua natural y eso permite que también las ciudades puedan sobrevivir a lo duro que está haciendo el cambio climático”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la conservación ambiental no debe entenderse como un obstáculo para el crecimiento económico, sino como una condición necesaria para garantizar un desarrollo sostenible.

Amtmann planteó que los daños ambientales también tienen consecuencias económicas, debido a los costos asociados a inundaciones, incendios y otros eventos que afectan tanto a las familias como a las actividades productivas.

“Muchas veces se ha tratado de instalar esta falsa dicotomía, a mi parecer, de que conservar ambientalmente es limitar el desarrollo económico, pero lo cierto es que, y esto lo podemos probar con números, no solamente con el valor ambiental, sino que en términos económicos propiamente tal, cualquier desastre ambiental es un desastre económico”, expresó.

La alcaldesa también destacó la relación entre la protección de los recursos naturales y actividades productivas relevantes para Valdivia, como la industria cervecera y el turismo, que dependen directamente de la calidad del agua y del entorno natural.

“Entonces crecimiento y conservación van de la mano”, resumió.

Ciudades del sur buscan complementarse y generar nuevas oportunidades de empleo

La visita también contempla reuniones y actividades destinadas a identificar oportunidades concretas de colaboración entre Valdivia y Punta Arenas.

Amtmann indicó que, junto al alcalde de Punta Arenas, realizaría una visita a las instalaciones de ASMAR para conocer experiencias, identificar necesidades y explorar mecanismos de cooperación entre ambas ciudades.

En particular, mencionó la posibilidad de vincular las capacidades de formación profesional existentes en Valdivia, especialmente en el ámbito de la ingeniería naval, con los requerimientos de la industria y las instituciones presentes en Magallanes.

“Nosotros tenemos la escuela de ingeniería naval. Entonces hay muchos ingenieros y acá nos decían, necesitamos ingenieros en algunos ámbitos. Bueno, convenio de colaboración. ¿Qué podemos articular con las universidades? ¿Cómo nos complementamos?”, comentó.

La autoridad enfatizó que la relación entre ambas ciudades no debe plantearse desde la competencia, sino desde la cooperación y el aprovechamiento de las capacidades que cada territorio puede aportar.

“Porque esta es una industria que se complementa, las ciudades no competimos entre nosotras en esta materia, para nada, al contrario, nos complementamos y ahí hay una tremenda oportunidad”, sostuvo.

La generación de empleo también fue parte de su análisis. La alcaldesa manifestó preocupación por las cifras de desocupación y por las dificultades económicas que enfrentan distintas regiones, señalando que los municipios pueden contribuir mediante la articulación de iniciativas que promuevan inversiones y actividad productiva.

En ese contexto, destacó que el fortalecimiento de la industria naval y la cooperación entre ciudades pueden convertirse en herramientas para impulsar nuevas oportunidades laborales en el sur del país.

La percepción de la Antártica y el desafío de fortalecer la identidad tricontinental

Durante la entrevista también se abordó cómo se percibe la Antártica desde Valdivia y el nivel de identificación que existe en Chile con su condición de país tricontinental.

Amtmann reconoció que todavía existe una distancia entre la importancia estratégica que tiene el territorio antártico para el país y la manera en que la ciudadanía incorpora esa dimensión en su identidad nacional.

“Yo creo que falta todavía mayor identificación con que somos un país tricontinental y que la Antártica chilena tiene un rol estratégico en el desarrollo nacional”, señaló.

La alcaldesa sostuvo que las ciudades del sur deben asumir un papel más activo en la construcción de una mirada territorial que no dependa exclusivamente de las decisiones adoptadas en Santiago.

En esa línea, planteó que los municipios tienen una responsabilidad que va más allá de la administración cotidiana de sus comunas, especialmente cuando se trata de generar alianzas y proyectos que beneficien a distintos territorios.

“Yo creo que todavía nos falta y parte de mi tarea también cuando uno dice, bueno, ¿qué hace una alcaldesa? Nosotros, los alcaldes en general, estamos 98% de nuestro tiempo en nuestra comuna, es ahí donde trabajamos permanentemente, pero en el poquito tiempo que tenemos para salir, sin duda Santiago siempre es un lugar donde hay que mover papeles”, comentó.

Sin embargo, insistió en que las autoridades comunales del sur también deben reunirse en sus propios territorios para diseñar estrategias conjuntas.

“Pero en buena hora también las y los alcaldes del sur de Chile nos tenemos que juntar en el sur de Chile y pensar nuestro sur desde acá y también pensar Chile desde acá”, afirmó.

Críticas al Gobierno: alcaldesa de Valdivia expresa preocupación por la economía y los recortes

En el último tramo de la conversación, Carla Amtmann entregó su evaluación sobre la situación política y económica del país, manifestando preocupación por el aumento del costo de la vida, los recortes presupuestarios y las dificultades que enfrentan los municipios.

La alcaldesa aclaró que no respaldó electoralmente al actual Gobierno, pero sostuvo que su responsabilidad institucional es representar a todos los habitantes de Valdivia y defender los intereses de la comuna, independiente de las diferencias políticas.

“Mira, yo siempre a los vecinos de Valdivia les comento, no, yo no voté por este gobierno, pero uno es alcaldesa de toda una ciudad. Por lo tanto, uno representa a todos los valdivianos y valdivianas y al interés de la ciudad en la relación con el Gobierno central”, manifestó.

Amtmann señaló que observa un escenario de frustración en parte de la ciudadanía, debido a que las expectativas de crecimiento económico y mayor seguridad no se estarían cumpliendo de la manera esperada.

“Yo estoy súper preocupada porque hay una desesperanza muy grande. Yo creo que hubo una mayoría contundente que se esperanzó con que habían posibilidades de mayor crecimiento con este gobierno, que habían posibilidades de disminución real de la sensación de inseguridad que existe en partes importantes de nuestro país y esa esperanza rápidamente ha terminado en frustración”, expresó.

Entre los factores que generan mayor preocupación, mencionó el encarecimiento del costo de la vida y las restricciones presupuestarias que afectan a los municipios, particularmente en áreas que considera fundamentales para la gestión local.

En ese contexto, llamó al Ejecutivo a escuchar las demandas ciudadanas y evaluar modificaciones en sus prioridades y decisiones.

“Yo creo que sería un buen momento para que el presidente se dé cuenta de que es necesario que su gobierno cambie de rumbo. Yo espero que así sea por el bien de la economía del país, por el bien de la esperanza de que requieren tener certezas de que la vida va a mejorar y no que va a empeorar y por el bien de nuestros territorios”, sostuvo.

La alcaldesa también hizo referencia a las dificultades que han enfrentado las familias durante los meses de invierno, especialmente por las bajas temperaturas, las precipitaciones y el alto costo de la vida.

“Si no vemos luz al final de este túnel, la cuestión se pone bien compleja, así que espero que haya cambio de rumbo por parte del presidente y que escuche lo que es el mensaje que le están dando los ciudadanos que han confiado en él, que yo creo que es importante escuchar”, concluyó.

La visita de Carla Amtmann a Magallanes busca, de esta manera, abrir nuevas líneas de cooperación entre Valdivia y Punta Arenas, con énfasis en la industria naval, la protección ambiental, la formación profesional y el desarrollo económico del sur austral.



