7 de noviembre de 2026
CARTELERA CULTURAL 07 DE NOVIEMBRE
Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.
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El proyecto contempla una inversión de $2.840 millones financiada por el Gobierno Regional y considera la construcción de una nueva infraestructura en el sector sur de la ciudad. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 450 días.
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