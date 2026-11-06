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6 de noviembre de 2026

EL TALENTO JOVEN FUE PROTAGONISTA EN EL X ENCUENTRO DE TEATRO ESTUDIANTIL

El evento, organizado por la Seremi de las Culturas, reunió durante dos jornadas a estudiantes de Puerto Williams, Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas en torno a las artes escénicas.

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​Con la participación de más de cien niños, niñas y jóvenes, finalizó el X Encuentro Regional de Teatro Estudiantil “Aristóteles España Pérez”. El certamen, desarrollado en el espacio Circo del Sur de Punta Arenas, se consolidó como una plataforma para que los estudiantes utilizaran las tablas para reflexionar, dialogar y compartir sus visiones del mundo.

La iniciativa, organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, cerró este miércoles con un balance positivo y expectativas superadas.
"Nos llena de orgullo ver la entusiasta participación de los estudiantes y la inmensa creatividad que despliegan en el escenario. Pero también valoramos profundamente el esfuerzo silencioso que hay tras bambalinas en la preparación de las obras, el aporte inmenso de los docentes que guían con vocación estos procesos y el apoyo fundamental de las escuelas y colegios para ser parte de este certamen", recalcó el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido.

A lo largo de dos jornadas, transitaron sobre el escenario 21 montajes teatrales a cargo de 13 establecimientos educacionales provenientes de Puerto Williams, Puerto Natales, Porvenir y la capital regional. Las temáticas abordadas en escena por los estudiantes fueron tan diversas como sus protagonistas, destacando de manera especial aquellas obras basadas en lo que viven, sienten y enfrentan hoy niñas, niños y jóvenes en su cotidianidad.

Este espíritu lúdico, empático y transformador fue retratado por Sofía Ortega, alumna del colegio Natales. "El teatro para mí es muy entretenido porque es cambiar tu vida por un momento con un personaje que no eres tú o que tú no serías así en la vida cotidiana. Y es divertido", precisó.

Esta dimensión de encuentro, integración y compañerismo es uno de los pilares que ha fortalecido la iniciativa a lo largo de una década. Así lo confirmó Carlos Bahamonde, director y dramaturgo del elenco del Colegio Natales. "Los diez años del encuentro hemos participado con el colegio Puerto Natales y para nosotros es una gran instancia de reunión con los elencos de la región. No solamente para mostrar y conocer el trabajo de las demás compañías de teatro, de los grupos de teatro que hay en Punta Arenas, en Porvenir, en Williams y en Natales, sino que también es un momento de encuentro en donde los jóvenes que hacen teatro, que están ligados a las artes, logran comunicarse entre ellos, jugar, entretenerse, saber que hay otros que están también dentro de sus intereses y eso genera comunidad. Y para nosotros ese es el valor que le damos a este encuentro", comentó el docente.

Durante la jornada de cierre hubo un espacio para la gratitud institucional. Frente a las delegaciones escolares, se hizo entrega de un reconocimiento a Patricia Martínez, exfuncionaria de la Seremi de las Culturas recientemente acogida a retiro, en agradecimiento a su férreo respaldo e interés por mantener viva esta iniciativa a lo largo de los años.

El X Encuentro Regional de Teatro Estudiantil, efectuado este 3 y 4 de noviembre, puso en acción a más de 100 alumnas y alumnos pertenecientes al Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Nobelius, Liceo Luis Alberto Barrera, INSUCO, Escuela Pedro Pablo Lemaitre, Espacio Cultural Casa Nómada, Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa y Colegio Alemán de Punta Arenas; Escuela Capitán Juan Ladrillero, Colegio Puerto Natales y la Escuela Bernardo O'Higgins, de la capital de la provincia de Última Esperanza; Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, de Porvenir, y el Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths de Puerto Williams.





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COMISIÓN CISC-RPA REVISÓ CONDICIONES DE JÓVENES INFRACTORES Y PROCESOS EN CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

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