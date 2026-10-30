AGUAS MAGALLANES RECIBIÓ RECONOCIMIENTO POR SU COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y DESTACÓ EL TALENTO DE SUS INGENIERAS EN HITO REGIONAL DE LA UMAG

En el marco de los avances por la equidad de género y la visibilización del talento femenino en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la Universidad de Magallanes (UMAG) llevó a cabo un hito institucional que congregó a destacadas profesionales, la academia y referentes del sector productivo regional.

La jornada contempló dos momentos centrales para Aguas Magallanes. Por una parte, la ingeniera de la sanitaria, Belén Seguel Reyes, jefa del Departamento de Ingeniería y Obras de la compañía, participó en la presentación oficial de las profesionales postuladas al proyecto eBook sobre liderazgo femenino de la Facultad de Ingeniería de la UMAG, integrando además un panel de conversación donde abordó los desafíos, aprendizajes y proyecciones de las mujeres en el desarrollo de la infraestructura hídrica regional.

En el mismo encuentro, Aguas Magallanes recibió de manera oficial el Sello "Avance por la Equidad", distinción que reconoció el compromiso constante de la compañía con el patrocinio, la promoción y el desarrollo continuo de liderazgos femeninos dentro de sus equipos.

Al respecto, Belén valoró la instancia de visibilización y el trabajo colectivo de las ingenieras en la región más austral del país: "Fue un orgullo representar a Aguas Magallanes en un espacio que no solo reconoció nuestras trayectorias individuales, sino que también busca inspirar a futuras generaciones de niñas y jóvenes a sumarse a la ingeniería. Trabajar en la gestión del agua en Magallanes, exige rigor técnico y vocación, y ver cómo cada vez más mujeres lideramos procesos críticos es un avance concreto que nos motiva a seguir abriendo caminos".

Por su parte, el gerente regional de Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic, destacó la relevancia de la acreditación otorgada a la empresa: "Recibir el Sello 'Avance por la Equidad' nos llenó de satisfacción, pero sobre todo revalidó nuestra convicción interna. En Aguas Magallanes entendemos que la excelencia operativa y la innovación son posibles gracias al talento diverso de nuestros equipos. El aporte de profesionales como Belén es fundamental para la sostenibilidad de nuestras operaciones, y este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades".

Patricia Maldonado Cárdenas, académica de la Facultad de Ingeniería de la UMAG, resaltó el sentido estratégico del proyecto. "Contar la trayectoria, la labor que realizan, de dónde vienen, el camino que han recorrido para llegar a ser ingenieras destacadas dentro de sus empresas es parte del espíritu que queremos transmitir a través de este eBook, que en los próximos días estará disponible a través de un enlace en las páginas web de la universidad y particularmente desde el sitio de la Facultad de Ingeniería de la UMAG".

La actividad consolidó un espacio de diálogo estratégico entre el mundo académico y la empresa privada, reafirmando que la equidad de género y el desarrollo de la ingeniería son pilares clave para el futuro de la Región de Magallanes.