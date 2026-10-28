28 de octubre de 2026
ANDES SALUD MAGALLANES REFUERZA EL LLAMADO AL AUTOCUIDADO Y LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA
Buenos días región
El ginecólogo oncólogo y director médico de Clínica Andes Salud Magallanes, Dr. Mateo Pierotic, abordó en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, haciendo un llamado a las mujeres a realizarse controles médicos periódicos, incluso cuando no presentan síntomas.
El especialista destacó que la prevención y el diagnóstico oportuno son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación. En este contexto, relevó la importancia de mantener los controles ginecológicos al día y de realizarse los exámenes preventivos correspondientes, considerando factores como la edad, los antecedentes familiares y las indicaciones del equipo médico.
Respecto de la mamografía, Pierotic enfatizó que no se debe esperar a presentar molestias o alteraciones para consultar, ya que el cáncer de mama puede desarrollarse sin manifestaciones evidentes en sus etapas iniciales. Por ello, recomendó fortalecer la cultura preventiva y promover que más mujeres accedan oportunamente a las evaluaciones de salud.
En cuanto a las prestaciones disponibles, explicó que Clínica Andes Salud Magallanes cuenta con un circuito de atención preventiva que contempla una evaluación inicial con matrona, la revisión de los controles ginecológicos y la solicitud de exámenes, como la mamografía y, cuando corresponde, una ecografía mamaria. La atención puede gestionarse a través del sitio web de la clínica, con alternativas de precios preferenciales o cobertura según el sistema de salud de cada paciente.
El médico también se refirió a los avances en el tratamiento del cáncer de mama, señalando que las alternativas terapéuticas dependen de las características y del estadio de cada enfermedad. Asimismo, recomendó consultar fuentes confiables al buscar información médica en redes sociales y plataformas digitales, privilegiando contenidos respaldados por instituciones de salud y evidencia científica.
Finalmente, Pierotic llamó a involucrar a las familias y parejas en la prevención, promoviendo el acompañamiento y el apoyo para que las mujeres puedan realizarse sus controles. El objetivo, sostuvo durante la entrevista, es reforzar la conciencia sobre la importancia del autocuidado y facilitar la consulta oportuna como herramientas fundamentales frente al cáncer de mama.
El accidente ocurrió en la intersección de avenida Miraflores con calle Coronel Martínez durante la mañana de este martes.
El accidente ocurrió en la intersección de avenida Miraflores con calle Coronel Martínez durante la mañana de este martes.