ANDES SALUD MAGALLANES REFUERZA EL LLAMADO AL AUTOCUIDADO Y LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA

El ginecólogo oncólogo y director médico de Clínica Andes Salud Magallanes, Dr. Mateo Pierotic, abordó en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, haciendo un llamado a las mujeres a realizarse controles médicos periódicos, incluso cuando no presentan síntomas.

El especialista destacó que la prevención y el diagnóstico oportuno son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación. En este contexto, relevó la importancia de mantener los controles ginecológicos al día y de realizarse los exámenes preventivos correspondientes, considerando factores como la edad, los antecedentes familiares y las indicaciones del equipo médico.

Respecto de la mamografía, Pierotic enfatizó que no se debe esperar a presentar molestias o alteraciones para consultar, ya que el cáncer de mama puede desarrollarse sin manifestaciones evidentes en sus etapas iniciales. Por ello, recomendó fortalecer la cultura preventiva y promover que más mujeres accedan oportunamente a las evaluaciones de salud.

En cuanto a las prestaciones disponibles, explicó que Clínica Andes Salud Magallanes cuenta con un circuito de atención preventiva que contempla una evaluación inicial con matrona, la revisión de los controles ginecológicos y la solicitud de exámenes, como la mamografía y, cuando corresponde, una ecografía mamaria. La atención puede gestionarse a través del sitio web de la clínica, con alternativas de precios preferenciales o cobertura según el sistema de salud de cada paciente.

El médico también se refirió a los avances en el tratamiento del cáncer de mama, señalando que las alternativas terapéuticas dependen de las características y del estadio de cada enfermedad. Asimismo, recomendó consultar fuentes confiables al buscar información médica en redes sociales y plataformas digitales, privilegiando contenidos respaldados por instituciones de salud y evidencia científica.

Finalmente, Pierotic llamó a involucrar a las familias y parejas en la prevención, promoviendo el acompañamiento y el apoyo para que las mujeres puedan realizarse sus controles. El objetivo, sostuvo durante la entrevista, es reforzar la conciencia sobre la importancia del autocuidado y facilitar la consulta oportuna como herramientas fundamentales frente al cáncer de mama.





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