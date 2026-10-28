CORE ARTURO DÍAZ ADVIERTE INCERTIDUMBRE PRESUPUESTARIA EN MAGALLANES Y DEFIENDE RECURSOS PARA SALUD, INFRAESTRUCTURA Y LOCALIDADES APARTADAS

El consejero regional de Magallanes, Arturo Díaz Valderrama, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó la situación presupuestaria del Gobierno Regional, la continuidad de proyectos financiados con recursos públicos y las prioridades de inversión para la zona. Durante la conversación, también se refirió a la soberanía en territorios aislados, la contingencia política nacional, la entrega de computadores a estudiantes y la necesidad de fortalecer las políticas medioambientales.

Incertidumbre presupuestaria y efectos en obras y programas

Díaz manifestó su preocupación por la incertidumbre que rodea al presupuesto regional y por los posibles efectos de los recortes anunciados en la ejecución de proyectos de infraestructura y programas que dependen de recursos públicos.

Según explicó, una disminución de los fondos disponibles podría repercutir en el empleo regional y en distintas iniciativas sociales, deportivas y comunitarias que reciben apoyo del Gobierno Regional. En este escenario, también expresó inquietud por la situación laboral de Magallanes y la necesidad de mantener la inversión pública como una herramienta para impulsar la actividad económica.

El consejero sostuvo que las restricciones presupuestarias podrían extenderse a sectores como salud y educación, ámbitos en los que el Gobierno Regional ha contribuido a financiar iniciativas destinadas a responder a necesidades de la población.

En ese contexto, planteó que será necesario conocer con mayor precisión la disponibilidad de recursos para determinar qué proyectos podrán continuar y cuáles podrían experimentar retrasos o dificultades para su ejecución.

Convenios de salud y vivienda: preocupación por el financiamiento

En materia de salud, el consejero se refirió a las gestiones realizadas ante autoridades ministeriales y a la incertidumbre que existiría respecto de los recursos para cumplir los compromisos contemplados en los convenios de programación.

Díaz señaló que todavía está pendiente avanzar en la formalización de acuerdos y conocer la disponibilidad presupuestaria del ministerio para respaldar las iniciativas comprometidas con la región.

En vivienda, manifestó preocupación por los objetivos de construcción habitacional anunciados y por la forma en que se financiarán si disminuyen los aportes regionales. A su juicio, es necesario que exista coordinación entre los organismos públicos para evitar que los ajustes presupuestarios afecten el desarrollo de proyectos destinados a reducir el déficit habitacional.

Asimismo, reconoció que existen aspectos administrativos del propio Gobierno Regional que deben mejorar, especialmente en los tiempos de tramitación y licitación. Si bien los retrasos en la transferencia de recursos pueden dificultar la ejecución de las iniciativas dentro del año presupuestario, sostuvo que también es importante agilizar los procedimientos internos.

Consejo Regional busca respuestas sobre la gestión del gobernador

Durante la entrevista, Díaz también se refirió a la decisión del Consejo Regional de solicitar explicaciones al gobernador respecto de diferentes materias vinculadas con la gestión regional.

El consejero valoró que la iniciativa contara con respaldo unánime, destacando la importancia de fortalecer la transparencia y entregar información clara a la ciudadanía sobre las decisiones y procedimientos de la administración regional.

Respecto de la fecha para abordar estas consultas, mencionó que se manejaba el 17 de noviembre, aunque advirtió que la programación podía experimentar modificaciones.

Para Díaz, este tipo de instancias permite que las autoridades entreguen antecedentes sobre materias de interés público y contribuye a que la comunidad tenga mayor claridad respecto de la gestión de los recursos regionales.

Desarrollo de zonas extremas y proyecto de relleno sanitario en Tierra del Fuego

Otro de los temas abordados fue el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, instrumento que contempla iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida y la infraestructura en territorios apartados.

Díaz defendió la importancia de distribuir la inversión pública entre las distintas localidades de Magallanes y destacó el proyecto de relleno sanitario para Tierra del Fuego, cuyo costo fue situado durante la conversación en aproximadamente 30 mil millones de pesos.

El consejero comparó esta iniciativa con otras obras de infraestructura de mayor concentración urbana, señalando que los proyectos destinados a localidades más pequeñas también deben considerarse prioritarios debido a sus efectos en la calidad de vida y el desarrollo territorial.

A su juicio, contar con una solución adecuada para la disposición de residuos en Tierra del Fuego representaría un avance relevante para la provincia, tanto por sus implicancias ambientales como por la posibilidad de responder a una necesidad de largo plazo.

En ese sentido, cuestionó las críticas que, según planteó, se han formulado respecto del volumen de recursos destinados a esta iniciativa y defendió la necesidad de mantener una perspectiva descentralizadora en la asignación de los fondos públicos.

Recursos regionales para disminuir las listas de espera

En el área de salud, Díaz respaldó la utilización de recursos regionales para contribuir a reducir las listas de espera, destacando la importancia de que las personas puedan acceder oportunamente a consultas y exámenes médicos.

Durante la entrevista se abordó una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos destinada a este propósito. El consejero explicó que las prestaciones consideradas contemplan etapas como una primera consulta, la realización de exámenes y una nueva atención para revisar los resultados y establecer un diagnóstico, sin que ello implique necesariamente la realización de una cirugía.

Desde su perspectiva, estos recursos representan una inversión necesaria para mejorar las condiciones de salud de la población y responder a necesidades que afectan directamente a las familias de Magallanes.

Además, hizo un llamado a los usuarios del sistema de salud a mantener actualizados sus números telefónicos y a informar oportunamente cuando no puedan asistir a una hora médica. De esta manera, explicó, se facilita el contacto con los pacientes y se permite que los cupos disponibles puedan ser utilizados por otras personas que requieren atención.

Soberanía y mejores condiciones para las localidades aisladas

Díaz también abordó la situación de las zonas más apartadas de la región, haciendo referencia a su visita a Puerto Williams y Puerto Toro.

En este contexto, planteó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado mediante obras concretas, infraestructura y servicios que permitan mejorar las condiciones de vida de quienes habitan estos territorios.

Entre las necesidades mencionadas se encuentra la falta de un puesto de salud en Puerto Toro, situación que, a su juicio, refleja los desafíos pendientes para garantizar servicios básicos en localidades de difícil acceso.

El consejero sostuvo que el fortalecimiento de las zonas extremas debe ir más allá de las declaraciones y traducirse en iniciativas que contribuyan al bienestar de sus habitantes. Asimismo, vinculó la inversión pública en estos lugares con la presencia efectiva del Estado y el ejercicio de la soberanía nacional.

Críticas al Gobierno y preocupación por la seguridad

Durante el espacio radial, el consejero regional también manifestó críticas al desempeño del Gobierno nacional, particularmente en materias de seguridad pública, empleo y crecimiento económico.

Díaz cuestionó el cumplimiento de algunos compromisos anunciados por la administración y planteó que la ciudadanía espera respuestas concretas frente a problemas que afectan su vida cotidiana.

En materia de seguridad, expresó preocupación por decisiones y situaciones que, desde su perspectiva, podrían debilitar la respuesta del Estado frente a la delincuencia. Sus cuestionamientos se enmarcaron en una crítica más amplia a la gestión gubernamental y a la capacidad de las autoridades para responder a las demandas de la población.

Asimismo, se refirió a las controversias surgidas en torno a declaraciones relacionadas con Argentina y sostuvo que el debate público debe centrarse en los desafíos concretos de Magallanes, evitando que las diferencias políticas desvíen la atención de los problemas regionales.

Entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico

Otro de los asuntos abordados fue la continuidad del programa de entrega de computadores a estudiantes, conocido como Yo elijo mi PC.

Durante la conversación se mencionó la entrega de 1.084 equipos en Magallanes durante 2026 y la preocupación por la continuidad de este beneficio para los próximos periodos.

Díaz planteó la posibilidad de explorar una fórmula de colaboración entre los municipios y el Gobierno Regional que permita mantener el apoyo tecnológico a los estudiantes, especialmente si existen dificultades presupuestarias o cambios en los mecanismos de financiamiento.

Considerando un valor aproximado de 500 mil pesos por equipo, la adquisición de una cantidad similar de computadores representaría una inversión cercana a los 542 millones de pesos.

El consejero enfatizó la importancia de resguardar a los estudiantes frente a eventuales dificultades administrativas o presupuestarias, considerando que el acceso a herramientas tecnológicas puede contribuir al aprendizaje y al desarrollo de sus actividades escolares.





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