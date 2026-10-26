HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE SE PODRÁ POSTULAR A SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA EN MAGALLANES

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, informó esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, que se encuentra abierto el proceso de postulación a salas cuna y jardines infantiles para el año 2027. La convocatoria comenzó el 19 de octubre y se extenderá hasta el próximo 27 de noviembre, mientras que los resultados se publicarán el 11 de diciembre.

La institución dispone de más de 500 cupos en sus 11 jardines infantiles de la Región de Magallanes, distribuidos en más de 200 vacantes para salas cuna y más de 300 para los niveles de párvulos. Los establecimientos son gratuitos y cuentan con distintos sellos educativos vinculados a las áreas artística, cultural, ambiental, intercultural y de formación ciudadana.

El proceso de postulación se realiza completamente en línea a través del sitio web oficial www.integra.cl. Para completar el trámite, las familias deben registrar sus antecedentes y contar con un correo electrónico personal. Desde la institución recomendaron postular con anticipación y considerar más de una alternativa de establecimiento, ya que la disponibilidad de cupos puede variar según la demanda.

Durante la entrevista, Carrasco también anunció una modificación en los horarios de atención de los jardines infantiles, que permitirán el ingreso de niños y niñas desde las 08:00 horas, en lugar de las 08:30 horas, con atención hasta las 18:45 horas. La medida busca facilitar la organización de las familias y compatibilizar el cuidado y la educación de los párvulos con las jornadas laborales de sus padres y cuidadores.

En el marco de los 36 años de Fundación Integra, el director regional destacó además el trabajo desarrollado en materia de promoción de la lactancia materna, capacitación de los equipos educativos y fortalecimiento de las alianzas con otras instituciones. En este ámbito, los jardines infantiles Akar y Magallanes de Punta Arenas recibieron el reconocimiento como Jardines Amigos de la Lactancia Materna, tras un proceso de trabajo con sus comunidades educativas.

Finalmente, la institución relevó la importancia del juego como herramienta de aprendizaje durante la primera infancia y el desarrollo de actividades para acercar la educación parvularia a distintas comunas de la región. Entre ellas se encuentra el Festival de la Niñez realizado en Porvenir, que reunió a más de 120 niños y niñas, mientras que una nueva versión de esta iniciativa está prevista para noviembre en Puerto Natales.





​

