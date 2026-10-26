Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

26 de octubre de 2026

HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE SE PODRÁ POSTULAR A SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA EN MAGALLANES

Buenos días región

directorfundacionintegra

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, informó esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, que se encuentra abierto el proceso de postulación a salas cuna y jardines infantiles para el año 2027. La convocatoria comenzó el 19 de octubre y se extenderá hasta el próximo 27 de noviembre, mientras que los resultados se publicarán el 11 de diciembre.

La institución dispone de más de 500 cupos en sus 11 jardines infantiles de la Región de Magallanes, distribuidos en más de 200 vacantes para salas cuna y más de 300 para los niveles de párvulos. Los establecimientos son gratuitos y cuentan con distintos sellos educativos vinculados a las áreas artística, cultural, ambiental, intercultural y de formación ciudadana.

El proceso de postulación se realiza completamente en línea a través del sitio web oficial www.integra.cl. Para completar el trámite, las familias deben registrar sus antecedentes y contar con un correo electrónico personal. Desde la institución recomendaron postular con anticipación y considerar más de una alternativa de establecimiento, ya que la disponibilidad de cupos puede variar según la demanda.

Durante la entrevista, Carrasco también anunció una modificación en los horarios de atención de los jardines infantiles, que permitirán el ingreso de niños y niñas desde las 08:00 horas, en lugar de las 08:30 horas, con atención hasta las 18:45 horas. La medida busca facilitar la organización de las familias y compatibilizar el cuidado y la educación de los párvulos con las jornadas laborales de sus padres y cuidadores.

En el marco de los 36 años de Fundación Integra, el director regional destacó además el trabajo desarrollado en materia de promoción de la lactancia materna, capacitación de los equipos educativos y fortalecimiento de las alianzas con otras instituciones. En este ámbito, los jardines infantiles Akar y Magallanes de Punta Arenas recibieron el reconocimiento como Jardines Amigos de la Lactancia Materna, tras un proceso de trabajo con sus comunidades educativas.

Finalmente, la institución relevó la importancia del juego como herramienta de aprendizaje durante la primera infancia y el desarrollo de actividades para acercar la educación parvularia a distintas comunas de la región. Entre ellas se encuentra el Festival de la Niñez realizado en Porvenir, que reunió a más de 120 niños y niñas, mientras que una nueva versión de esta iniciativa está prevista para noviembre en Puerto Natales.



Festival de la Niñez 2026 1

FUNDACIÓN INTEGRA CELEBRÓ EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ EN PORVENIR RELEVANDO QUE “JUGAR ES APRENDER PARA TODA LA VIDA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

ROBO DURANTE LA MADRUGADA TERMINA CON DOS DETENIDOS Y ESPECIES RECUPERADAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El hecho ocurrió pasadas las 3:30 horas de este lunes en una parcela de prolongación Ignacio Carrera Pinto.

​El hecho ocurrió pasadas las 3:30 horas de este lunes en una parcela de prolongación Ignacio Carrera Pinto.

carabineros-patrulla-1200x630
nuestrospodcast
conectividadnatales

MOP IMPULSA NUEVA ALTERNATIVA VIAL PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y ACCESO SUR A PUERTO NATALES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
directorfundacionintegra

HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE SE PODRÁ POSTULAR A SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA EN MAGALLANES

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
2

ESTUDIANTES DE PUERTO NATALES SE CAPACITARON EN RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
drgustavosoto

REDSALUD MAGALLANES DESTACA EL ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO EN LA ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.