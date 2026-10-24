HABILITARÁN NUEVO BOX MÉDICO EN LA RESERVA LAS TORRES EN TORRES DEL PAINE

Las Torres Patagonia, el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes trabajan en la habilitación de un nuevo box médico en la Reserva Las Torres, en el sector de Torres del Paine. La iniciativa busca acercar la atención de salud y las acciones preventivas a un territorio caracterizado por las distancias geográficas y la actividad turística.

La puesta en marcha del recinto está proyectada entre noviembre y diciembre de 2026. En su primera etapa, estará destinado exclusivamente a los colaboradores de Las Torres Patagonia y contará con un médico general y un Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), quienes podrán entregar atención primaria, realizar curaciones y evaluar situaciones de salud que requieran una primera respuesta.

El proyecto también contempla medidas de prevención, incluida la conservación y administración de vacunas y prestaciones asociadas al Programa Nacional de Inmunizaciones. Según informó la empresa, se espera evaluar en una segunda etapa la posibilidad de extender la atención a visitantes del Parque Nacional Torres del Paine.

John Ojeda, gerente de Conservación y Sostenibilidad de Las Torres Patagonia, señaló que la iniciativa busca fortalecer las condiciones de seguridad y bienestar de quienes trabajan en el territorio y de quienes lo visitan. Desde el IST, Nataly Reyes destacó la importancia de acercar prestaciones médicas y preventivas a una zona geográficamente aislada.

La habilitación del box médico permitirá incorporar un punto de atención dentro de la reserva, inicialmente para los trabajadores de la empresa. La eventual ampliación de la cobertura a turistas y otros visitantes dependerá del desarrollo de una segunda fase del proyecto.

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