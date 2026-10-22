PDI FISCALIZÓ A 98 EXTRANJEROS EN MAGALLANES: 11 FUERON DENUNCIADOS Y UNO SERÁ EXPULSADO DEL PAÍS

La Policía de Investigaciones de Chile realizó un operativo de fiscalización migratoria a nivel nacional, que incluyó la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el objetivo de fortalecer el control migratorio y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.



En Magallanes, las fiscalizaciones se desarrollaron en diferentes provincias de la región, donde detectives de Migraciones y Policía Internacional, junto a oficiales de otras unidades, controlaron a un total de 98 extranjeros. De ellos, 11 fueron detectados en situación migratoria irregular: cinco de nacionalidad venezolana, cuatro colombianos, una persona de nacionalidad ecuatoriana y otra argentina.



Respecto de las infracciones a la Ley de Migración y Extranjería, se estableció que algunas personas habían ingresado al país por pasos no habilitados, otras realizaban actividades remuneradas sin la autorización correspondiente y otras mantenían sus permisos de residencia o permanencia expirados. Además, se detectó a una persona que había cometido un delito en el país. Por estos hechos, los 11 extranjeros fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones.



El jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, Prefecto Pablo Merino Campos, señaló: “Este operativo forma parte de un trabajo coordinado que desarrolla la PDI en todo el país para fiscalizar a extranjeros, verificar su condición de residencia y forma de ingreso, así como también detectar e identificar a quienes se encuentren de forma irregular o tengan algún requerimiento judicial vigente”.



Asimismo, el jefe policial informó que, durante el operativo, detectives de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas lograron ubicar en la capital regional a un ciudadano dominicano que mantenía una medida de expulsión vigente por haber ingresado al país a través de un paso no habilitado. Su expulsión se materializará durante los próximos días.



A nivel nacional, la PDI fiscalizó a un total de 2.055 extranjeros, de los cuales 347 se encontraban en condición migratoria irregular. Además, los detectives efectuaron notificaciones de resoluciones de expulsión y lograron ubicar a personas que ya habían sido notificadas de esta medida, cuyas expulsiones se concretarán próximamente.

