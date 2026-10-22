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22 de octubre de 2026

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE INICIA CONSULTA INDÍGENA PARA CREAR PARQUE NACIONAL CABO FROWARD

La actual administración reactivó las gestiones para concretar esta nueva área protegida en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Se espera que este proceso de consulta esté concluido a fines del primer trimestre del próximo año.

Cabo Froward 1

​El Ministerio del Medio Ambiente inició este martes 20 de octubre el proceso de consulta indígena para avanzar en la creación del Parque Nacional Cabo Froward, en la comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La iniciativa contempla una propuesta que permitiría proteger uno de los ecosistemas de mayor valor ecológico del extremo austral del país.

Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que “cuidar la naturaleza también significa hacernos responsables del futuro de nuestro país. Por eso, hemos retomado las gestiones para avanzar en la creación de este parque nacional. Este es un paso importante para proteger nuestro patrimonio natural y demuestra que el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado puede traducirse en resultados concretos para el país”.

La creación de esta área protegida se remonta a marzo de 2024, cuando el Ministerio del Medio Ambiente, junto a los ministerios de Bienes Nacionales y Agricultura, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Fundación Rewilding Chile, suscribieron un protocolo de acuerdo para impulsar el proyecto. Sin embargo, durante la administración anterior, la consulta indígena fue suspendida y este proceso quedó sin avances.

Durante este año, el Ministerio del Medio Ambiente retomó las gestiones y, mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales y la Fundación Rewilding Chile, se está elaborando una propuesta que considera la donación realizada al Fisco por la Fundación Rewilding Chile, a las que se suman terrenos fiscales correspondientes a los bienes nacionales protegidos Río Batchelor y Cabo Froward.

Al respecto, el Seremi del Medio Ambiente Gonzalo Rosenfeld explicó que “estamos iniciando el proceso de Consulta Indígena, respecto de la propuesta de creación del Parque Nacional Cabo Froward, convocando para el 18 de noviembre a las instituciones representativas de los pueblos indígena reconocidos en la Ley N°19.253, que sean susceptibles de ser afectados directamente”.

Una vez concluida esta etapa, el proyecto deberá continuar con los procedimientos administrativos correspondientes para concretar la creación del nuevo parque nacional.


La importancia de Cabo Froward radica en su extraordinaria biodiversidad. El área alberga extensos bosques subantárticos, con presencia del ciprés de las Guaitecas, la conífera más austral del planeta, y grandes superficies de turberas, ecosistemas fundamentales para la captura y almacenamiento de carbono. Asimismo, constituye uno de los últimos hábitats continentales del huemul y colinda con el sitio más austral de nidificación del canquén colorado, ambas especies en peligro de extinción.

El inicio de la consulta indígena fue oficializado mediante una resolución publicada este martes en el Diario Oficial, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la normativa vigente. Además, como parte de este proceso, el Ministerio del Medio Ambiente habilitó una plataforma con los antecedentes de la consulta en: https://consultaindigena.MMA.gob.cl/

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