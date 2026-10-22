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22 de octubre de 2026

PROCHILE MAGALLANES DESTACA EXITOSA RUEDA DE NEGOCIOS CON BRASIL Y ANUNCIA VISITAS INTERNACIONALES PARA IMPULSAR LA REGIÓN

​Patagonia on Tour

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La directora regional de ProChile, Alejandra Covacevich, visitó los estudios de Radio Polar en Punta Arenas para detallar las gestiones destinadas a la internacionalización de la región de Magallanes. En el espacio Patagonia on Tour, destacó el exitoso paso de ocho operadores turísticos de Brasil, quienes concretaron 192 reuniones comerciales con emprendedores locales.

Covacevich explicó que descentralizar la oferta turística es clave para el territorio, motivo por el cual la delegación brasileña recorrió tanto la provincia de Última Esperanza como Punta Arenas. Según indicó en Patagonia on Tour, los visitantes quedaron fascinados con los paisajes magallánicos y resaltaron profundamente la calidad humana y el alto nivel de los servicios.

En el diálogo sostenido en las instalaciones de Polar Comunicaciones, la directora adelantó importantes acciones para noviembre, incluyendo la llegada de un reconocido chef desde Japón y representantes de supermercados de Brasil. El objetivo de estas visitas es posicionar los productos del mar y las carnes locales en mercados internacionales, potenciando a la región como polo gastronómico.

Finalmente, la titular de ProChile hizo un llamado a las empresas de la región de Magallanes con potencial exportador a acercarse a sus oficinas ubicadas en Avenida España 740. A través de la institución se busca entregar capacitación técnica y abrir de manera estratégica nuevas oportunidades de negocios en el extranjero para diversos sectores productivos.

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NUEVA RUTA PATRIMONIAL TEATRALIZADA IMPULSA EL TURISMO CULTURAL EN PUNTA ARENAS

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