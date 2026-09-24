DIRECTORES DE ONG PUELO PATAGONIA VISITAN LA REGIÓN DE MAGALLANES PARA CONOCER EL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL

En una reciente edición del programa Patagonia on tour, los directores de la ONG Puelo Patagonia, Andrés Zamenhue y Rodrigo Condeza, compartieron los detalles de su visita a la región de Magallanes. Los líderes de la organización, que recientemente logró proteger 133 mil hectáreas en la comuna de Cochamó, llegaron hasta Punta Arenas para aprender de la experiencia local en torno al desarrollo del turismo y la conservación.

Durante su paso por los estudios de Polar Comunicaciones, los invitados destacaron que buscan nutrirse de los más de 30 años de trayectoria que tiene el turismo en el entorno del Parque Nacional Torres del Paine. El objetivo es aplicar estos conocimientos, con sus aciertos y desafíos históricos, en la gestión del nuevo territorio protegido en la Región de Los Lagos, considerando el alto flujo de visitantes que proyectan.

Rodrigo Condeza explicó en Patagonia on tour que se encuentran en una etapa de escucha activa, reuniéndose con actores locales para planificar el futuro de la reserva de manera responsable. Por su parte, Andrés Zamenhue valoró la generosidad de la comunidad turística de la región de Magallanes, afirmando que han compartido experiencias invaluables para lograr una conservación liderada por sus propios habitantes.

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