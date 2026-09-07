ANTÁRTICA21 DESTACA ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA IMPULSADA POR CORFO PARA FORTALECER EL DESARROLLO ANTÁRTICO REGIONAL

La CEO de Antártica21, Verónica Peragallo, abordó en el programa Buenos Días Región los avances de la empresa magallánica, el crecimiento del turismo hacia el continente blanco, la sustentabilidad de sus operaciones y la incorporación de un nuevo crucero híbrido.

Con más de dos décadas de trayectoria vinculada al turismo antártico, Antártica21 se encuentra ad portas de iniciar una nueva temporada con importantes novedades, entre ellas la incorporación de una segunda embarcación que busca profundizar la apuesta de la compañía por un modelo de turismo de menor impacto ambiental.

Así lo explicó esta mañana en el programa Buenos Días Región la CEO de Antártica21, Verónica Peragallo, quien destacó que la empresa nació hace 23 años con una propuesta que buscaba acercar la Antártica a través de una conexión aérea y marítima.

“Antártica 21, una empresa magallánica, nosotros muy orgullosos de representar a Magallanes como empresa relacionada con el turismo antártico. Lo que hacemos hace ya 23 años tiene que ver con una innovación en su minuto de crear un puente aéreo hacia la Antártica a través del aero crucero”, señaló.

La ejecutiva recordó que inicialmente la compañía operaba con embarcaciones arrendadas, hasta que las crecientes exigencias y regulaciones de la actividad llevaron a la empresa a desarrollar su propio barco. El resultado fue el Magellan Explorer, construido en Chile y puesto en operaciones antárticas a partir de 2019.

Según explicó Peragallo, la experiencia permitió a Antártica21 avanzar hacia una nueva etapa, materializada ahora en la construcción de un segundo crucero, esta vez con tecnología híbrida.

“Tan exitosa fue la experiencia, no solamente con el astillero que lo construyó, que tuvimos la mejor de las experiencias, un nivel constructivo que yo te diría que es absolutamente líder a nivel mundial, que decidimos replicar esta experiencia con un segundo crucero que vamos a tener la oportunidad de lanzar a su primer viaje a la Antártica esta temporada”, indicó.

La nueva embarcación se encuentra actualmente en su última etapa de construcción en Valdivia y, de acuerdo con las proyecciones entregadas por la ejecutiva, arribaría a Magallanes durante octubre para posteriormente ser bautizada en la región.

“Nos queda el último mes de trabajo en Valdivia, están afinando todos los últimos detalles, todas las terminaciones, los mobiliarios en Valdivia para que podamos llegar con el crucero a mediados de octubre a Magallanes y poder bautizarlo hacia fines de octubre, ojalá compartiendo el hito con toda la comunidad”, detalló.

Sustentabilidad como eje

Uno de los principales focos de la nueva embarcación será la sustentabilidad. Peragallo explicó que la experiencia adquirida durante los últimos años permitió a la empresa dimensionar de manera más concreta el impacto que puede generar una operación turística en un territorio particularmente sensible como la Antártica.

“Cuando ya lo estás haciendo con un barco propio te das cuenta de la influencia que uno puede llegar a tener haciendo las cosas distintas. Así nace este segundo crucero híbrido que busca minimizar el impacto en la Antártica, no solamente desde la perspectiva tradicional, las emisiones de dióxido de carbono, el sonido, el ruido, minimizar las emisiones de ruido en Antártica y de alguna manera haciendo cada vez más sobresostenible este turismo de alto valor”, sostuvo.

En esa línea, la CEO de Antártica21 recalcó que el turismo antártico se encuentra sujeto a altos estándares internacionales y que la compañía busca avanzar más allá del cumplimiento de las regulaciones existentes.

La empresa, además, mantiene una línea de trabajo vinculada a combustibles sintéticos desarrollados en Magallanes. Peragallo recordó el convenio suscrito con HIF Global para utilizar este tipo de combustible en operaciones antárticas.

“Esta planta piloto está convirtiendo el hidrógeno y el dióxido de carbono en un combustible sintético y, por lo tanto, que prácticamente no contamina cuando uno lo está utilizando en Antártica. Ya llevamos dos años, ya estamos trabajando en poder hacerlo por tercer año consecutivo, poder utilizar este combustible en Antártica y de esa manera demostrar que el turismo puede ser cada vez más sostenible”, afirmó.

Magallanes y su vínculo con el continente blanco

Durante la conversación, Peragallo también destacó el creciente vínculo entre Magallanes y la Antártica, planteando que la región posee condiciones únicas para posicionarse internacionalmente como plataforma de acceso al continente blanco.

“Hoy día en Magallanes lo estamos viendo cada día más. Antártica 21 es la única empresa chilena que va a la Antártica, pero no es la única. Hay siete empresas más que están haciendo lo mismo que nosotros y, por lo tanto, hoy día vivimos la Antártica Magallanes de una manera distinta, un poquito más cercana”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la región cuenta con una ventaja comparativa difícil de encontrar en otras partes del mundo.

“Nosotros somos la región, la ciudad, incluso que tiene más conexión con la Antártica de todo el mundo. Tenemos 22 programas antárticos que llegan por Punta Arenas y visitan, haciendo ciencia y soberanía en Antártica. Eso significa 22 países distintos que vienen por la región”, afirmó.

Para la ejecutiva, esta condición representa una oportunidad de desarrollo que debe ser abordada de manera colaborativa, incorporando a empresas, organismos públicos, universidades, centros científicos y otros actores relacionados con el territorio antártico.

Valoración del programa Transforma Antártica

Precisamente, otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el programa Transforma Antártica de Corfo, iniciativa que busca generar una hoja de ruta común para el desarrollo de actividades relacionadas con el continente blanco.

Peragallo valoró especialmente la posibilidad de que distintos sectores puedan trabajar coordinadamente y superar una lógica de iniciativas aisladas.

“Es una tremenda oportunidad, no solamente para Antártica 21, es una tremenda oportunidad para toda la región”, manifestó.

“Acá en Magallanes estamos, como tú bien decías, articulándonos por primera vez entre públicos, privados, sector científico y es lo que nosotros nos falta para poder avanzar de mejor manera con el trabajo en Antártica. Estábamos acostumbrados a que cada uno trabajaba desde su propio silo, desde su propio núcleo y ahora por primera vez tenemos la oportunidad de conversar todos juntos, de trazar esta hoja de ruta, de ponernos desafíos, hitos por cumplir, pero mirándonos unos a otros viendo cómo podemos aportar desde la vereda de cada uno hacia el quehacer de otro”, agregó.

A juicio de la ejecutiva, esta articulación puede ser determinante para consolidar a Punta Arenas como una plataforma internacional de actividades vinculadas con la Antártica.

“Eso a mí me parece fundamental, es lo que nos va a permitir despegar realmente lo que es Antártica o Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica”, enfatizó.

Una plataforma también para la ciencia

La incorporación de la segunda embarcación no solamente tendrá implicancias para el turismo. Peragallo explicó que contar con dos cruceros permitirá disponer de plataformas que también pueden contribuir al trabajo científico en el continente blanco.

“Tenemos dos cruceros a partir de este año que van a estar más de 300 días en conjunto navegando en Antártica y, por lo tanto, tenemos una plataforma para entregarle a la ciencia, espacio para tomar mediciones, para sacar algunos indicadores, para dejarlo para el uso de la ciencia”, explicó.

De esta manera, la compañía busca ampliar la vinculación con distintos actores que desarrollan actividades en la Antártica, utilizando su propia operación como una herramienta que permita generar información y apoyar iniciativas científicas.

Una temporada con más de 3 mil pasajeros

Respecto de los resultados de la última temporada, la CEO de Antártica21 indicó que, pese a las dificultades asociadas a las condiciones climáticas y a la complejidad logística propia de las operaciones antárticas, la compañía logró cerrar un período positivo.

“La temporada pasada fue una temporada muy desafiante para Antártica 21, no exenta de problemas. Los cambios climáticos siempre nos ponen desafíos importantes en lo que es la operación y la logística antártica. Pero aun así logramos tener una temporada exitosa”, señaló.

La empresa recibió cerca de 3 mil pasajeros, provenientes de 53 países, consolidando el carácter internacional de su operación.

Para Peragallo, la estrategia de Antártica21 no pasa por un crecimiento indiscriminado, sino por mantener un modelo de turismo de menor escala y mayor valor.

“Nosotros somos una empresa boutique, no planeamos crecer indiscriminadamente, al contrario. Vamos a siempre crecer de manera sustentable con un turismo boutique con estos barcos que son pequeños, máximo 100 pasajeros y, por lo tanto, tienen la posibilidad de tener una experiencia un poquito más controlada, más segura para el medio ambiente también”, sostuvo.

Liderazgo femenino y reconocimiento nacional

Durante la entrevista también se abordó el rol de las mujeres en industrias tradicionalmente asociadas a una mayor presencia masculina y el reconocimiento que Peragallo recibió por su trayectoria y liderazgo en el turismo antártico.

La ejecutiva calificó este reconocimiento como “un tremendo orgullo”, aunque remarcó que los logros alcanzados por Antártica21 corresponden a un trabajo colectivo.

“Yo la verdad es que pienso en este reconocimiento como que soy la cara visible de un tremendo equipo que me acompaña en el día a día y este reconocimiento no es solo para mí, es para todos los que estamos haciendo cada día este turismo de una manera más sustentable y exitosa”, afirmó.

De cara a la nueva temporada, la compañía espera concretar la llegada del nuevo crucero híbrido a Magallanes y realizar su bautizo durante octubre, convirtiendo la incorporación de la embarcación en un nuevo hito para la empresa y para la industria turística antártica regional.

Para Peragallo, el desafío está en aprovechar las capacidades existentes en Magallanes y comprender que el desarrollo antártico requiere una mirada conjunta.

“Es una carrera que no se puede correr solo”, sostuvo, destacando la necesidad de que la región continúe fortaleciendo sus vínculos entre el sector público, privado, científico y académico para aprovechar las oportunidades que ofrece su privilegiada posición frente al continente blanco.





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