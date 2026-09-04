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4 de septiembre de 2026

DIECISIETE INMUEBLES UBICADOS EN MAGALLANES SERÍAN LICITADOS PÚBLICAMENTE ANTES DE FIN DE AÑO

Plan “Se Busca Dueño” del Ministerio de Bienes Nacionales

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​La iniciativa “Se Busca Dueño” del ministerio de Bienes Nacionales pretende generar licitaciones de ventas para 159 inmuebles a nivel nacional. El objetivo ,señalado por la ministra Catalina Parot, es “generar nuevas oportunidades de inversión, contribuir al desarrollo de las regiones y recuperar espacios que hoy se encuentran abandonados o subutilizados, aportando también a la seguridad de los barrios”.

La seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, señaló que se trata de propiedades que no están destinadas a cumplir una función pública y se consideran prescindibles, como es el caso de los inmuebles que deben ser enajenados tras una denuncia de herencia vacante.

“Nuestro ministerio puso énfasis en lo social y en el desarrollo económico. En este escenario se trata poner a disposición inmuebles que han permanecido abandonados, deteriorándose, siendo subutilizados o sin cumplir ninguna función pública. Esto significa que no genera desarrollo, afecta la seguridad y calidad de vida de las personas”.


El proceso en Magallanes


La secretaría regional de Bienes Nacionales priorizó un total de 17 inmuebles para el Plan de Ventas vía licitación, pero indicó que su detalles se subirán paulatinamente al portal (https://licitaciones.mbienes.gob.cl/).

Entre ellos están las dos islas ubicadas en Tierra del Fuego, ambas en el Lago Blanco, llamadas isla Sin Nombre e isla Arturo, con aproximadamente dos hectáreas de superficie cada una. Las informaciones generales de estas ínsulas fueron subidas al portal de licitaciones dada su disponibilidad e indiscutible valor para el desarrollo turístico del sur de la isla Tierra del Fuego.

“La fijación de su valor será parte del análisis de la Comisión Especial de Enajenaciones que se realizará la próxima semana señaló la Seremi, poniendo fin a esta etapa de estudios previos a la licitación pública que realizará el Nivel Central de la cartera antes de fin de año”.



La seremi de Bienes Nacionales señaló además que la participación y la transparencia de proceso son fundamentales y por ello se privilegió a nivel nacional la licitación pública por sobre las ventas directas.

“Es la voluntad de este gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast, garantizar estas condiciones fundamentales y, junto a ello, estamos revisando exhaustivamente los expedientes de cada inmueble, considerando valores y superficies, a fin de que no existan observaciones legales y técnicas que dificulten el proceso”. Finalizó diciendo.




Cómo funciona el proceso

Cada inmueble recorre un procedimiento reglado que resguarda el interés fiscal y garantiza transparencia, desde el estudio de la propiedad hasta la entrega al nuevo dueño.

El proceso parte en la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI), que inicia el expediente, estudia la propiedad y reúne los antecedentes. Luego el inmueble se tasa y una Comisión Especial de Enajenaciones (CEE) fija el valor comercial mínimo —el piso bajo el cual no puede venderse—. Con eso se preparan las bases, que se aprueban por decreto.

Recién entonces el llamado se publica abiertamente, en prensa y en la web del Ministerio, con un período de preguntas y respuestas para todos los interesados. Las ofertas se reciben y se abren públicamente, se adjudica a la mejor oferta y, por último, se firma la escritura, se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces y se entrega la propiedad. El ciclo completo toma cerca de un año.



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