"ES UN PROYECTO ENTRE PRIVADOS": CANCILLER POR ACUERDO COMERCIAL ENTRE MALVINAS Y PUNTA ARENAS

El canciller Francisco Pérez Mackenna desdramatizó las eventuales repercusiones políticas que podría generar la negociación entre Punta Arenas y las Islas Malvinas para establecer una ruta de comercio bilateral. La autoridad aseguró que, mientras el proyecto se ajuste a la normativa vigente, no existirían riesgos de afectar las relaciones entre Chile y Argentina.

Actualmente, la única conexión marítima de las Islas Malvinas con Sudamérica se encuentra en Montevideo, Uruguay, a casi 2 mil kilómetros de distancia. De concretarse la iniciativa en coordinación con el Gobierno británico, la nueva ruta permitiría reducir aproximadamente a la mitad esa distancia.

La negociación ocurre en medio de semanas de tensión entre Chile y Argentina, luego de los dichos del brigadier general Gustavo Javier Valverde en torno a la soberanía del Estrecho de Magallanes. Asimismo, coincide con el anuncio del presidente de Argentina Javier Milei de que adoptará una serie de medidas para desalentar la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

Consultado por Canal 24 Horas sobre la iniciativa, el canciller señaló que "es un proyecto que está desarrollándose y me imagino que está estudiando todos sus detalles, que tendrá que someterse a todas las normas vigentes".

En esa línea, descartó que el Gobierno esté buscando paralizar las conversaciones entre las partes.

​"El Gobierno tiene que hacer cumplir las normas, ese es su ámbito de acción. Esto es un proyecto entre privados que tiene que cumplir las normas vigentes", sostuvo.



Respecto de si la eventual ruta comercial podría poner en riesgo las relaciones diplomáticas con Argentina, Pérez Mackenna insistió en que no debería existir tal riesgo mientras la iniciativa se ajuste a la legislación vigente.



Fuente: 24horas.cl



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