SALUD IMPULSA EN PUERTO NATALES JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN EN AUTISMO

​Como parte de las acciones de difusión y capacitación coordinadas por el sector salud en materia de autismo, y con el propósito de extender estas instancias a distintas comunas de la región, se realizaron en Puerto Natales dos actividades dirigidas a profesionales de los sectores salud y educación.



Durante la mañana se llevó a cabo la jornada “Autismo: actualización y herramientas para la atención”, dirigida a profesionales del sector salud. Posteriormente, durante la tarde, en el Liceo Politécnico Bicentenario Luis Cruz Martínez, se desarrolló la jornada “Comprender, acompañar y valorar el autismo”, orientada a profesionales del sector educación de la provincia de Última Esperanza.



Las actividades dan respuesta a la solicitud planteada desde el territorio para que, junto con las acciones desarrolladas en Punta Arenas, este tipo de capacitaciones también pudiera llegar a otras comunas. De esta manera, se aprovechó la visita a Magallanes de especialistas provenientes de Santiago para generar una instancia de actualización en Puerto Natales, acercando conocimientos y herramientas especializadas a los equipos locales.



La jornada contó con la participación de la Dra. Paola León, jefa de Neurología Infantil del Hospital Eloísa Díaz y coordinadora médica de la Sala de Autismo Comunal de La Florida, quien abordó generalidades y señales en el autismo, importancia de la detección temprana. También expuso la psicóloga y educadora Katherine Hernández, referente técnico de salud infantil de la Corporación Municipal de La Florida, quien entregó conocimientos y herramientas sobre desregulaciones en autismo.



A ellas se sumaron la Dra. Loreto Llanos, jefa de Neurología Infantil del Hospital Clínico de Magallanes, quien expuso sobre las similitudes y experiencias en torno al TDAH y el autismo; la Dra. Gabriela Legaza, jefa del CAE Infantil del mismo establecimiento, quien abordó el uso de pantallas y su relación con el neurodesarrollo; y la Dra. Priscila Torres, psiquiatra infanto-adolescente del COSAM Miraflores, quien se refirió a la suicidalidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) autistas. Las profesionales aportaron sus conocimientos y experiencias a partir del trabajo desarrollado en la red regional.



La jefa de Neurología Infantil del Hospital Clínico de Magallanes, Dra. Loreto Llanos, explicó que “para nosotros esta instancia es sumamente importante y de gran relevancia. Permite acercar el conocimiento a toda la gente del hospital, pero no solo del hospital, porque en la tarde tenemos una jornada con educación para mostrar cuáles son las características de estos pacientes que tienen condición del espectro autista y con eso también hacer un diagnóstico, una detección y una intervención más precoz, y también un acompañamiento a todo lo que tiene que ver con la familia y su entorno”.



El subdirector médico del Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales, el Dr. Simón Ríos, indicó que “esta instancia de capacitación en el marco de la implementación de la Ley 21.545 fue realizada en nuestro hospital y estamos muy agradecidos de que haya sido en esta localidad, en Puerto Natales, y que vengan los profesionales hasta nuestra localidad a capacitarnos y, no solo al personal de nuestro hospital sino también a los equipos del Cesfam. Y no solo al personal médico sino a todos los profesionales y a todos los estamentos, porque esta ley es transversal. Su implementación tiene que ver con todas las personas que trabajan en salud, así que estamos muy contentos que se den a estas instancias y muy agradecidos de que hayan considerado nuestro hospital para realizar esta capacitación”.



Las jornadas estuvieron orientadas a actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y entregar herramientas prácticas para fortalecer la detección, el diagnóstico, la atención y el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y personas adultas autistas, en concordancia con la Ley N°21.545 y las orientaciones vigentes en esta materia.



Asimismo, las actividades propiciaron espacios de diálogo e intercambio entre profesionales de distintas áreas, favoreciendo una mirada integral e interdisciplinaria y reforzando la importancia del trabajo coordinado para responder a las necesidades de las personas autistas a lo largo de las distintas etapas de la vida.



Desde el sector salud se destacó la importancia de mantener instancias de capacitación continua que permitan fortalecer las competencias de los equipos y avanzar hacia una atención que considere las características y necesidades de cada persona, promueva la inclusión y contribuya a brindar un acompañamiento oportuno y respetuoso de sus derechos.

