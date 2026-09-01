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1 de septiembre de 2026

EDELMAG ENTREGA 50 TABLETS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS

La iniciativa, desarrollada junto a Ditraining, busca fortalecer la preparación de los jóvenes, entregándoles recursos tecnológicos que apoyen su aprendizaje y los acerquen a las exigencias del mundo laboral.

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Con el objetivo de contribuir a la formación y desarrollo de las nuevas generaciones, EDELMAG realizó, como cierre del Mes de la Educación Técnico Profesional, la ceremonia entrega de 50 tablets y kits de herramientas a estudiantes del Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez y del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en el marco del Programa “Herramientas para el Mundo Laboral”.

 
La iniciativa, desarrollada junto a Ditraining, busca fortalecer la preparación de los jóvenes, entregándoles recursos tecnológicos que apoyen su aprendizaje y los acerquen a las exigencias del mundo laboral.

 
La actividad contó con la participación de autoridades regionales, representantes de EDELMAG, Ditraining y de los establecimientos educacionales, además de los estudiantes beneficiarios. Entre las autoridades presentes estuvieron el Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto; Aura Calixto, jefa técnica del Departamento Provincial de Educación; y la directora regional de la SEC, Fernanda Garrido. También participaron Luis Chiple, subdirector del Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, y Hernán Muñoz, docente del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán.

 
La iniciativa busca entregar a los estudiantes recursos concretos que contribuyan a fortalecer sus conocimientos y competencias, y que les permitan enfrentar de mejor manera los desafíos del mundo laboral actual y futuro. En este contexto, el programa pone en valor la importancia de complementar la formación técnica con el acceso a tecnología y nuevas competencias, en un entorno laboral que se encuentra en constante transformación.

 
“Se entregaron estas herramientas a estudiantes de 3° y 4° medio, que les permitirán potenciar sus conocimientos y, sin duda, contar con mejores herramientas para su futuro desempeño profesional. Como EDELMAG, seguiremos apoyando la educación técnico-profesional en todos los lugares donde llegamos con nuestra energía”, comentó el Gerente General de EDELMAG, Miguel Castillo.

 
Durante la ceremonia, representantes del Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez y del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán también destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para acompañar el proceso educativo de los jóvenes y ampliar sus oportunidades.

 
“Queremos agradecer a EDELMAG por haber confiado en nuestro liceo. Para nosotros, esta entrega es de vital importancia en un mundo cada vez más tecnológico, ya que permitirá a nuestros estudiantes realizar este curso y adquirir nuevas habilidades, que son cada vez más valoradas y necesarias en el mundo empresarial”, comentó Luis Chiple, subdirector del Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez.

 
Además de las tablets, cada estudiante recibió un kit de herramientas, como parte de esta iniciativa orientada a acompañar su proceso de aprendizaje y facilitar el acceso a recursos que puedan ser de utilidad tanto durante su formación como en su futura inserción laboral.

 
“Esto para mí es una gran oportunidad, ya que creo que por mis propios medios no lo hubiese podido conseguir. Nos va permitir aprender nuevas habilidades que usamos en Administración y para poder hacerlo necesitamos un equipo tecnológico”, aseguró Agustina Ojeda, alumna del Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez.

“Tener la aplicación me va a servir para leer planos. Me voy a enfocar más en la especialidad, aprender más y destacarme en mis notas”, comentó Juan Mario, alumno de 3° medio del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán.

 
Con esta iniciativa EDELMAG reafirma su compromiso con la educación y con la generación de oportunidades para los jóvenes de Magallanes, contribuyendo a fortalecer sus capacidades y facilitándoles recursos que les permitan enfrentar con mayor preparación los desafíos de su futuro académico y laboral.

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