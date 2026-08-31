CONCEJAL GERMÁN FLORES PIDE RECUPERAR CALLE ERRÁZURIZ ANTE AUMENTO DE HECHOS DE VIOLENCIA Y DETERIORO DE LA SEGURIDAD

El edil abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región la situación que afecta a comerciantes y vecinos del sector, además de plantear la necesidad de reforzar la presencia policial y construir una estrategia regional de seguridad frente al avance del crimen organizado.

Una preocupante situación de seguridad que afecta a calle Errázuriz y sus alrededores fue uno de los principales temas abordados esta mañana por el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El edil señaló que junto a comerciantes y vecinos del sector se han desarrollado diversas reuniones para analizar el deterioro de las condiciones de seguridad en esta tradicional arteria del centro de la capital regional, situación que, según explicó, ha cambiado considerablemente durante los últimos años.

Flores sostuvo que actualmente el problema ya no se limita a la presencia de personas en situación de calle o al consumo de alcohol, sino que se han registrado episodios de violencia, consumo de drogas y enfrentamientos con armas blancas.

“Hoy día tenemos no solamente la gente habla algunas autoridades, escuchaba que hablaban de incivilidades, no en Calle raso y no solamente incivilidades en Calle Errázuriz y hay delitos ya 100% peleas con cuchillo, peleas con machete en Calle Errázuriz y la verdad las cosas que también es situación de consumo de drogas”, afirmó.

El concejal agregó que la situación también estaría teniendo consecuencias directas para el comercio del sector y para quienes transitan por la zona, especialmente durante las tardes y noches.

En ese contexto, relató la situación expuesta por el propietario del minimarket El Ahorro, ubicado en la intersección de calle Errázuriz, quien habría comunicado su decisión de abandonar el lugar debido a los problemas de seguridad que enfrenta su establecimiento.

Según el testimonio transmitido por Flores, el comerciante señaló: “La delincuencia me ganó”, agregando que sus ventas habrían disminuido en un 50% y que ya no podía continuar desarrollando su actividad en esas condiciones.

“Me voy del lugar y sabe por qué es yo la lo primero que le pregunto, bueno, pero perdón, le digo, pero por qué se va? Se cierra, se no me dijo la delincuencia me ganó. La delincuencia me ganó y por lo tanto yo tengo que cuidar a mi clientela. Mis ventas han bajado en un 50% y ya no sé qué hacer”, relató el concejal.

Flores explicó que recientemente se desarrolló una reunión con representantes de distintas instituciones para abordar medidas concretas frente a la problemática. En la instancia participaron representantes de Salud, Desarrollo Social, Carabineros, Seguridad Ciudadana y el diputado Karim Bianchi, entre otros actores.

Una de las medidas planteadas es aumentar los controles y la vigilancia policial en el sector, considerando que los funcionarios municipales no cuentan con facultades para realizar controles de identidad o detener personas.

“Una de las medidas concretas es tratar de tener mayor control vigilancia en el lugar”, sostuvo Flores, quien agregó que, mediante controles de identidad efectuados por Carabineros, podrían detectarse personas que mantienen órdenes de detención pendientes.

El concejal también planteó la necesidad de revisar la situación de un quiosco ubicado en el sector, además de mejorar la iluminación de calle Errázuriz para aumentar la seguridad de peatones y comerciantes.

“Yo le he pedido al alcalde ver la posibilidad de iluminar tener una luces peatonales, porque realmente es un peligro pasar y que ayer Errázuriz a las 18:00 h de la tarde, sobre todo en invierno muere y la gente ya no está entrando a comprar los negocios”, manifestó.

Para Flores, la recuperación del sector requiere un trabajo coordinado entre el municipio, las policías y los distintos organismos del Estado.

“Errázuriz es un sector una calle emblemática que tenemos que recuperarla y para eso necesitamos mayor control policial junto a nosotros”, afirmó.

Preocupación por armas blancas y participación de jóvenes

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la presencia de jóvenes involucrados en hechos de violencia y el uso de armas blancas en distintos sectores de Punta Arenas.

El concejal sostuvo que esta situación no puede ser considerada simplemente como una incivilidad, debido al riesgo que representa para la población.

“Por parte nuestra de seguridad ciudadana hemos detenido a varios jóvenes portando machete cuchillo, en fin”, señaló Flores.

Ante esta situación, indicó que durante la jornada de este lunes se esperaba que el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sangüesa, expusiera ante el Concejo Municipal las estadísticas relacionadas con procedimientos y hechos en los que se han visto involucrados jóvenes.

La intención, explicó, es determinar si existe una percepción de aumento de estos hechos o si efectivamente las estadísticas municipales reflejan un incremento.

“La pregunta que voy a hacer yo es percepción o realidad? Lo que está pasando en las calles de nuestra ciudad es donde se han visto menores de edad involucrados en este tipo de hechos de incivilidad”, sostuvo.

Flores insistió en que el porte de armas blancas no debe ser relativizado.

“Porque portar un cuchillo, un machete no es una sensibilidad, es netamente una situación, no cierto de de riesgo que te amerita. No es cierto tener control sobre sobre esas situaciones que se están dando”, afirmó.

Llamado a construir una estrategia regional de seguridad

En la entrevista, el concejal también valoró la realización en Punta Arenas de una sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, instancia que permitió abordar materias relacionadas con crimen organizado, narcotráfico, migración irregular y las particularidades geográficas de Magallanes.

Sin embargo, Flores planteó que la realización de este tipo de encuentros debe traducirse en medidas concretas.

“Más que contento preocupado”, respondió al ser consultado por el balance que hacía de la instancia.

El concejal recordó que desde hace varios años viene planteando la posibilidad de que el crimen organizado pueda tener presencia o buscar instalarse en la región, planteamiento que, según afirmó, anteriormente fue cuestionado.

“Cuando empecé a hablar de crimen localizados en 3 4 años atrás, ¿qué es lo que me qué decían que era exagerado, que era populista, que era ignorante, porque el crimen como que en el crimen organizado no está y hoy día todo El Mundo habla del crimen organizado”, manifestó.

Flores llamó a no limitar la discusión de seguridad a las decisiones adoptadas a nivel nacional y propuso construir una estrategia específica para Magallanes, considerando sus características territoriales y fronterizas.

“Debemos construir todos juntos un lo que es una estrategia regional de Seguridad Pública, que es la región de Magallanes”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que la región deba limitarse a aplicar directrices elaboradas desde la capital.

“No podemos esperar que desde Santiago nos den directrices para ver cómo enfrentamos la situación nosotros”, afirmó.

A su juicio, una estrategia regional debe considerar las particularidades de Magallanes, pero también resguardar los derechos fundamentales.

“Cada región tiene características totalmente distintas y nosotros somos totalmente distintos al resto del país, por lo tanto, tenemos que construir una estrategia de que tenga que ver con lo que usted está diciendo, pero también que se respete los derechos ciudadanos”, señaló.

Cuestiona falta de equipamiento para enfrentar crimen organizado

Dentro de sus planteamientos, Flores también apuntó a las capacidades de fiscalización existentes en la región, particularmente en materia aduanera.

El concejal recordó que ha planteado desde hace varios años la necesidad de contar con tecnología para fortalecer el control de cargas y mercancías que ingresan a Magallanes.

“Aduana de Chile acá en Magallanes no tiene escáner portátil, no tiene, yo hice la denuncia, ya hacen van a hacer 4 años, todavía no tenemos un camión escáner cuesta caro sí, pero. Pero más más cara es no tenerla con el control”, afirmó.

Para el edil, el aislamiento geográfico de la región no debe llevar a reducir la preocupación por el crimen organizado, sino precisamente a fortalecer los controles terrestres, marítimos y aéreos.

Flores anuncia carta al Presidente por declaraciones sobre soberanía

En los últimos minutos de la entrevista, el concejal abordó además la controversia generada por recientes declaraciones atribuidas a un general de la Fuerza Aérea Argentina y anunció que buscará entregar una carta al Presidente de la República para manifestar su preocupación.

Flores recordó que realizó su servicio militar en 1978, durante el periodo de tensión entre Chile y Argentina por el conflicto del Canal Beagle, y sostuvo que espera una postura más firme de parte del Ejecutivo.

“Yo soy un ex soldado con Cristo que me tocó hacer el servicio militar el año 1978 y por lo tanto me considero así. Lo tienen caracterizado como un veterano 78”, señaló.

El concejal sostuvo que quienes realizaron su servicio militar durante ese periodo estuvieron dispuestos a defender la soberanía nacional.

“Cientos de miles de soldados a lo largo de nuestro territorio nacional, el año 1978 estuvimos dispuestos a significar nuestra vía por defender nuestra soberanía”, afirmó.

En ese sentido, Flores manifestó que espera una condena más categórica frente a las declaraciones que considera una afectación a la soberanía chilena.

“Yo espero una postura firme decidida de parte del presidente en esta materia, la amistad que tenga con el con el presidente Miley es otra cosa, pero aquí él es presidente de la República y como presidente de la República. Yo espero una condena a las palabras”, sostuvo.

Finalmente, adelantó que, si no logra entregar personalmente la misiva, hará pública una carta abierta para expresar su posición y reivindicar el rol de quienes estuvieron en la frontera durante 1978.

“Voy a defender siempre nuestra soberanía, tal como lo hice durante 8 meses en la frontera del año 1978”, concluyó.



