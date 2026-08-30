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30 de agosto de 2026

PROCESIÓN DE JESÚS NAZARENO RECORRIÓ SECTORES DE PUNTA ARENAS EN EL MARCO DE SU FESTIVIDAD

​La actividad fue convocada por la Comunidad del Santuario de Jesús Nazareno y comenzó este domingo 30 de agosto en el santuario ubicado en avenida Circunvalación con esquina Salvador Allende.

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Este domingo 30 de agosto se realizó en Punta Arenas la procesión de Jesús Nazareno, actividad convocada por la Comunidad del Santuario de Jesús Nazareno en el marco de su festividad.

La procesión comenzó en el Santuario de Jesús Nazareno, ubicado en avenida Circunvalación con esquina Salvador Allende, desde donde los participantes iniciaron el recorrido como parte de esta celebración religiosa.

La actividad reunió a integrantes de la comunidad que participaron de la procesión por las calles de Punta Arenas, acompañando la imagen de Jesús Nazareno durante esta jornada de carácter religioso.


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