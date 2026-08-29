SITIO DE MEMORIA ESTADIO FISCAL PREPARA CONMEMORACIÓN POR LA DEMOCRACIA EN PUNTA ARENAS

La Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional realizará este viernes 4 de septiembre una jornada de memoria, democracia y ciudadanía en el Sitio de Memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas. La actividad comenzará a las 11:30 horas y estará dirigida a estudiantes, sobrevivientes y familiares de prisión política, además de la comunidad en general.

El acto conmemorativo se desarrollará en el sector de los camarines Eco y Whiskey del recinto deportivo, utilizado como lugar de prisión política durante la década de 1970. La jornada contempla la intervención escénica “Cartografía de una resistencia”, una exposición de fotografías, registros y documentos históricos, junto con maquetas de los campos de detención de Isla Dawson.

La intervención estará a cargo de la actriz Nitzamé Mayorga y el bailarín Ariel Oyarzún, quienes presentarán una versión modificada de la obra junto al músico y actor Juan Aro. La actividad finalizará con la participación del coro de mujeres de Casa Morada, dirigido por Valeska Fuentes Marín, y el relato de René Vásquez, sobreviviente que estuvo detenido en el Estadio Fiscal cuando era estudiante secundario.

Durante la jornada también participarán representantes de organizaciones vinculadas al trabajo de memoria regional, entre ellas la Corporación Colón 636 y la Asociación Cultural Nuestra Madre Grande. Las actividades cuentan con financiamiento, patrocinio y apoyo de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional también contempla actividades durante los próximos meses, entre ellas talleres con comunidades educativas junto a artistas y sobrevivientes de prisión política. En octubre se espera la participación de María Luisa Ortiz Rojas, jefa de colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, mientras que en noviembre se realizará una mediación con estudiantes secundarios en Puerto Natales. Las actividades concluirán en diciembre con una conmemoración por el Día Internacional de los Derechos Humanos.

​

