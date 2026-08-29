Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

29 de agosto de 2026

SITIO DE MEMORIA ESTADIO FISCAL PREPARA CONMEMORACIÓN POR LA DEMOCRACIA EN PUNTA ARENAS

​La jornada se realizará el viernes 4 de septiembre e incluirá una intervención escénica, una exposición de fotografías y documentos históricos, además de maquetas de los campos de detención de Isla Dawson y la presentación del coro de mujeres de Casa Morada.

Intervención escénica - relato René Vásquez

La Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional realizará este viernes 4 de septiembre una jornada de memoria, democracia y ciudadanía en el Sitio de Memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas. La actividad comenzará a las 11:30 horas y estará dirigida a estudiantes, sobrevivientes y familiares de prisión política, además de la comunidad en general.

El acto conmemorativo se desarrollará en el sector de los camarines Eco y Whiskey del recinto deportivo, utilizado como lugar de prisión política durante la década de 1970. La jornada contempla la intervención escénica “Cartografía de una resistencia”, una exposición de fotografías, registros y documentos históricos, junto con maquetas de los campos de detención de Isla Dawson.

La intervención estará a cargo de la actriz Nitzamé Mayorga y el bailarín Ariel Oyarzún, quienes presentarán una versión modificada de la obra junto al músico y actor Juan Aro. La actividad finalizará con la participación del coro de mujeres de Casa Morada, dirigido por Valeska Fuentes Marín, y el relato de René Vásquez, sobreviviente que estuvo detenido en el Estadio Fiscal cuando era estudiante secundario.

Durante la jornada también participarán representantes de organizaciones vinculadas al trabajo de memoria regional, entre ellas la Corporación Colón 636 y la Asociación Cultural Nuestra Madre Grande. Las actividades cuentan con financiamiento, patrocinio y apoyo de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional también contempla actividades durante los próximos meses, entre ellas talleres con comunidades educativas junto a artistas y sobrevivientes de prisión política. En octubre se espera la participación de María Luisa Ortiz Rojas, jefa de colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, mientras que en noviembre se realizará una mediación con estudiantes secundarios en Puerto Natales. Las actividades concluirán en diciembre con una conmemoración por el Día Internacional de los Derechos Humanos.


dato!

PLATAFORMA CHILENA DATO! INICIA EXPANSIÓN EN PUNTA ARENAS TRAS CINCO MESES DE OPERACIÓN EN COQUIMBO Y LA SERENA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PRIMERA LICENCIA DE CONDUCIR TENDRÁ AGENDA ONLINE DESDE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El sistema permitirá reservar horas mediante ClaveÚnica para quienes soliciten por primera vez una licencia de conducir de cualquier clase. Los primeros cupos estarán disponibles el 1 de septiembre.

​El sistema permitirá reservar horas mediante ClaveÚnica para quienes soliciten por primera vez una licencia de conducir de cualquier clase. Los primeros cupos estarán disponibles el 1 de septiembre.

PRIMERA LICENCIA DE CONDUCIR (1)
nuestrospodcast
Intervención escénica - relato René Vásquez

SITIO DE MEMORIA ESTADIO FISCAL PREPARA CONMEMORACIÓN POR LA DEMOCRACIA EN PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
Intervención escénica - relato René Vásquez

SITIO DE MEMORIA ESTADIO FISCAL PREPARA CONMEMORACIÓN POR LA DEMOCRACIA EN PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
desempleo-chile

DESEMPLEO BAJA A 5,9% Y OCUPACIÓN CRECE 2,9% EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
carlosestrada

ALZA DEL PETRÓLEO Y COMPETENCIA EXTRANJERA GOLPEAN AL TRANSPORTE REGIONAL, ADVIERTE CARLOS ESTRADA GOIC

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.