29 de agosto de 2026
DIPUTADO RIQUELME CUESTIONA COMUNICADO DE CANCILLERÍA ARGENTINA SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES
El parlamentario por Magallanes, Alejandro Riquelme (REP), calificó de insuficiente la declaración argentina y pidió acciones institucionales para aclarar cualquier eventual interpretación sobre soberanía, jurisdicción o administración en el Estrecho de Magallanes.
El diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme (REP), manifestó su disconformidad con el reciente comunicado de la Cancillería argentina referido al Estrecho de Magallanes. A su juicio, la declaración no aborda las declaraciones y actuaciones de autoridades argentinas que, según señaló, han generado preocupación en Chile.
Riquelme sostuvo que la referencia a la vigencia de los tratados de 1881 y 1984 no responde al fondo de sus cuestionamientos. Según planteó, Argentina debería desmentir de manera categórica cualquier pretensión de soberanía, jurisdicción o administración sobre territorio chileno.
Como antecedente, el parlamentario mencionó el Decreto 457/2021, que aprobó la actualización de la Directiva de Política de Defensa Nacional argentina y que, según indicó, continúa vigente. Riquelme planteó que, si determinadas formulaciones del decreto son incompatibles con la posición expresada actualmente por la Cancillería argentina, estas deberían ser modificadas o derogadas.
Finalmente, el diputado reafirmó que, desde su perspectiva, no existe soberanía ni administración compartida sobre Magallanes o el Estrecho de Magallanes. Asimismo, señaló que Chile ha respetado el régimen de libre navegación establecido en los tratados.
CHILE BUSCA QUE ARGENTINA CORRIJA DECRETO QUE DEFINE EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO ESPACIO COMPARTIDO
Por segunda vez en pocos meses, un alto mando argentino puso en duda la soberanía chilena en la zona austral. Aunque ambos gobiernos intentan dar por cerrado el episodio, Chile ahora busca que Argentina modifique el decreto que define el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”.
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