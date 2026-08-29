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29 de agosto de 2026

DIPUTADO RIQUELME CUESTIONA COMUNICADO DE CANCILLERÍA ARGENTINA SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El parlamentario por Magallanes, Alejandro Riquelme (REP), calificó de insuficiente la declaración argentina y pidió acciones institucionales para aclarar cualquier eventual interpretación sobre soberanía, jurisdicción o administración en el Estrecho de Magallanes.

Diputado Alejandro Riquelme

El diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme (REP), manifestó su disconformidad con el reciente comunicado de la Cancillería argentina referido al Estrecho de Magallanes. A su juicio, la declaración no aborda las declaraciones y actuaciones de autoridades argentinas que, según señaló, han generado preocupación en Chile.

Riquelme sostuvo que la referencia a la vigencia de los tratados de 1881 y 1984 no responde al fondo de sus cuestionamientos. Según planteó, Argentina debería desmentir de manera categórica cualquier pretensión de soberanía, jurisdicción o administración sobre territorio chileno.

Como antecedente, el parlamentario mencionó el Decreto 457/2021, que aprobó la actualización de la Directiva de Política de Defensa Nacional argentina y que, según indicó, continúa vigente. Riquelme planteó que, si determinadas formulaciones del decreto son incompatibles con la posición expresada actualmente por la Cancillería argentina, estas deberían ser modificadas o derogadas.

Finalmente, el diputado reafirmó que, desde su perspectiva, no existe soberanía ni administración compartida sobre Magallanes o el Estrecho de Magallanes. Asimismo, señaló que Chile ha respetado el régimen de libre navegación establecido en los tratados.

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DIPUTADO RIQUELME CUESTIONA REGLAMENTO DE CABOTAJE Y ADVIERTE POSIBLES EFECTOS PARA EL DESARROLLO MARÍTIMO DE MAGALLANES

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DIPUTADO RIQUELME CUESTIONA COMUNICADO DE CANCILLERÍA ARGENTINA SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

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