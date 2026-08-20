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20 de agosto de 2026

TRAS AMENAZA DE MULTAS, FISCALÍA SE VE OBLIGADA A RECONOCER QUE GOBERNADOR FLIES ES IMPUTADO DE INVESTIGADO

Investigación originada en denuncia presentada por el diputado Alejandro Riquelme por la compra de la denominada “casa de Mejor Niñez” se suma a las investigaciones DE caso Convenios también denunciadas por el parlamentario

diputadoriquelme

​Luego de requerimientos efectuados por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas y de que incluso se impusiera un apremio de multa de 1 UTM al Ministerio Público de Magallanes por incumplir lo ordenado, la Fiscalía Regional de Magallanes finalmente se vió obligada a reconocer expresamente al Tribunal de Garantía que existe una investigación penal contra el gobernador Jorge Flies Añón y que éste tiene la calidad procesal de imputado.

La información fue entregada en el marco de la causa correspondiente a la querella por injurias y calumnias interpuesta por el propio gobernador contra el diputado Alejandro Riquelme y otros exconsejeros regionales, después de que el Tribunal requiriera antecedentes al Ministerio Público sobre la investigación que afecta a Flies.

El propio Fiscal Regional, Cristian Crisosto Rifo, reconoce en su presentación que el 11 de agosto el Tribunal impuso un apremio de multa de 1 UTM por considerar que no se había cumplido lo ordenado. Fiscalía controvirtió esa decisión mediante un recurso de reposición y posteriormente procedió a “reiterar y adicionar” la información solicitada por el Tribunal la que finalmente reconoce al Gobernador Flies como imputado en graves delitos.

Es precisamente en esta nueva presentación donde el Ministerio Público señala expresamente que:

«“efectivamente existe una investigación penal seguida en contra del sr. Jorge Flies Añón”»

y confirma que el gobernador “tiene la calidad procesal de imputado”.

La investigación corresponde a la causa RUC N.º 2500999816-3, se encuentra actualmente desformalizada y con diversas diligencias pendientes.
La propia Fiscalía señala que la hipótesis investigativa corresponde a un eventual delito de negociación incompatible y confirma que respecto del gobernador se han dispuesto diversas diligencias investigativas.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada ante el Ministerio Público por el diputado Alejandro Riquelme, a raíz de antecedentes relacionados con la adquisición de la denominada compra de la “casa de Mejor Niñez”. Esta causa se suma a otras investigaciones que han afectado al Gobernador entre ellas las vinculadas al denominado Caso Convenios o Caso Fundaciones.






RIQUELME CUESTIONA EL TRATO DE LA FISCALÍA

Frente a estos antecedentes, el diputado Alejandro Riquelme cuestionó el nivel de reserva con que el Ministerio Público ha llevado las investigaciones relacionadas con el gobernador:

«“Aquí hay algo que legítimamente llama la atención. En el denominado Caso Convenios, específicamente en la arista Hernando de Magallanes, se realizaron diligencias intrusivas respecto del gobernador, en las que se incautaron su computador y teléfonos celulares, y no vimos comunicados de prensa informando aquello.
Incluso su declaración ante la Fiscalía fue realizada después de las elecciones de gobernador de 2024. Sin atribuir intenciones, resulta legítimo preguntarse por las razones de esa oportunidad y por los criterios utilizados para programar una diligencia de evidente interés público»

Riquelme agregó:

«“Y ahora volvemos a encontrarnos con una situación difícil de entender. Un juez de la República tiene que insistir e incluso amenazar con multas para obtener de la Fiscalía de Magallanes información respecto de la situación procesal del gobernador. Solo entonces la Fiscalía reitera y adiciona su respuesta y señala expresamente que Jorge Flies está siendo investigado y que tiene calidad procesal de imputado.”»

El parlamentario concluyó:

«Por eso debemos formular una pregunta muy simple: ¿está aplicando la Fiscalía los mismos criterios de información pública y transparencia en todas las investigaciones que afectan a autoridades políticas? Es indispensable que esos estándares sean objetivos, uniformes y ajenos al sector político de las personas investigadas.»

Para Riquelme, lo conocido ahora resulta especialmente relevante considerando que fue el propio diputado quien presentó ante el Ministerio Público la denuncia que dio origen a esta investigación, y que posteriormente el gobernador Flies presentó una querella por injurias y calumnias contra Riquelme y otros consejeros regionales.

“Hoy no estamos shablando de rumores ni de interpretaciones políticas. Existe un documento oficial de la propia Fiscalía que informa al Tribunal que el gobernador Jorge Flies tiene calidad procesal de imputado, que existen diligencias investigativas pendientes y que la hipótesis que se investiga corresponde a un eventual delito de negociación incompatible”, concluyó el diputado.

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