DETIENEN A SUJETO POR AMENAZAS DE MUERTE CONTRA CARABINERO EN PUERTO NATALES

La tarde de este miércoles 18 de marzo, un funcionario de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, que se encontraba de franco realizando trámites en calle Blanco Encalada, fue abordado por un sujeto que lo reconoció de un procedimiento policial anterior.

El individuo comenzó a insultar al uniformado, profiriendo además amenazas de muerte en su contra. Ante la reiteración de las agresiones verbales, el carabinero procedió a trasladarlo hasta la unidad policial para efectuar la denuncia correspondiente.

En el lugar fue detenido un hombre de 34 años, identificado con las iniciales Y.A.P.A., quien mantiene antecedentes penales previos. Por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasó a control de detención durante la jornada de este jueves 19 de marzo.