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19 de marzo de 2026

DETIENEN A SUJETO POR AMENAZAS DE MUERTE CONTRA CARABINERO EN PUERTO NATALES

El individuo, con antecedentes penales, fue trasladado hasta la comisaría tras insultar y amenazar de muerte al funcionario.

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La tarde de este miércoles 18 de marzo, un funcionario de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, que se encontraba de franco realizando trámites en calle Blanco Encalada, fue abordado por un sujeto que lo reconoció de un procedimiento policial anterior.

El individuo comenzó a insultar al uniformado, profiriendo además amenazas de muerte en su contra. Ante la reiteración de las agresiones verbales, el carabinero procedió a trasladarlo hasta la unidad policial para efectuar la denuncia correspondiente.

En el lugar fue detenido un hombre de 34 años, identificado con las iniciales Y.A.P.A., quien mantiene antecedentes penales previos. Por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasó a control de detención durante la jornada de este jueves 19 de marzo.

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ALLANAN MUNICIPIO DE PUERTO NATALES Y DOMICILIOS DE EXAUTORIDADES TRAS QUERELLA POR DELITOS ECONÓMICOS

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La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.

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