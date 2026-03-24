24 de marzo de 2026
CONVOCAN A PROFESORES VOLUNTARIOS PARA PREUNIVERSITARIO POPULAR EN ESPACIO COMUNITARIO LA IDEA
La iniciativa cumple 13 años en Punta Arenas y va para su cuarta edición en Puerto Natales, convirtiéndose en una de las instancias más valoradas en la región.
La iniciativa, que ya lleva más de diez años funcionando en la región, busca apoyar gratuitamente a jóvenes en su preparación para la PAES, fortaleciendo el acceso a la educación superior en la región. La convocatoria es para Punta Arenas y Puerto Natales.
El Espacio Comunitario La Idea, impulsado desde la oficina de la diputada Javiera Morales, abrió una convocatoria dirigida a profesores y profesionales que deseen sumarse como voluntarios para enseñar en el Preuniversitario Popular La Idea.
La iniciativa cumple 13 años en Punta Arenas y va para su cuarta edición en Puerto Natales, convirtiéndose en una de las instancias más valoradas en la región. Su objetivo es acompañar a jóvenes en su preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), generando mayores oportunidades de ingreso a la universidad.
Es por ello, que se realizó una convocatoria a quienes puedan aportar con sus conocimientos en áreas como matemáticas, lenguaje, historia, ciencias u otras disciplinas relevantes para la prueba.
Las personas interesadas en participar como voluntarias pueden contactarse mediante las redes sociales del Espacio Comunitario La Idea en Instagram y Facebook. También pueden escribir al correo [email protected], al Whatsapp +569 57247759 o dirigirse a la sede en Mejicana 252.
El Gobierno informó que la modificación del valor por litro de combustible se producirá a partir de este jueves.
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