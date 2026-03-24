La iniciativa, que ya lleva más de diez años funcionando en la región, busca apoyar gratuitamente a jóvenes en su preparación para la PAES, fortaleciendo el acceso a la educación superior en la región. La convocatoria es para Punta Arenas y Puerto Natales.



El Espacio Comunitario La Idea, impulsado desde la oficina de la diputada Javiera Morales, abrió una convocatoria dirigida a profesores y profesionales que deseen sumarse como voluntarios para enseñar en el Preuniversitario Popular La Idea.



La iniciativa cumple 13 años en Punta Arenas y va para su cuarta edición en Puerto Natales, convirtiéndose en una de las instancias más valoradas en la región. Su objetivo es acompañar a jóvenes en su preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), generando mayores oportunidades de ingreso a la universidad.



Es por ello, que se realizó una convocatoria a quienes puedan aportar con sus conocimientos en áreas como matemáticas, lenguaje, historia, ciencias u otras disciplinas relevantes para la prueba.



Las personas interesadas en participar como voluntarias pueden contactarse mediante las redes sociales del Espacio Comunitario La Idea en Instagram y Facebook. También pueden escribir al correo [email protected], al Whatsapp +569 57247759 o dirigirse a la sede en Mejicana 252.



