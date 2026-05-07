INACAP PUNTA ARENAS IMPULSA EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR REGIONAL DURANTE LA SEMANA CHILE EMPRENDE

Con una nutrida agenda de charlas, talleres prácticos y actividades de vinculación con el medio, INACAP Sede Punta Arenas desarrolló con éxito la Semana Chile Emprende, iniciativa institucional que se realiza de manera simultánea en todas las sedes de INACAP a lo largo del país, y que busca fortalecer la cultura emprendedora, la innovación y el desarrollo productivo regional.



Las actividades se llevaron a cabo los días 22 y 23 de abril, convocando más de 250 asistentes, entre estudiantes, titulados, egresados, docentes, emprendedores y actores relevantes del ecosistema empresarial de Magallanes.



Charla inaugural: Desafíos del crecimiento empresarial



La Semana Chile Emprende se inició con la charla inaugural a cargo de Marcelo Agüero, socio fundador de INERCO y Ferretería MIC, quien encabezó un panel de experiencias empresariales regionales, orientado a analizar los desafíos que enfrentan las empresas locales en sus procesos de crecimiento y expansión en el extremo sur del país.

Durante la instancia, el representante de ambas organizaciones compartió lecciones aprendidas respecto a la profesionalización de la gestión, la adaptación a los cambios del mercado regional, los desafíos logísticos y el liderazgo necesario para sostener la calidad y la visión estratégica durante las etapas de escalamiento. La actividad incluyó un diálogo abierto con estudiantes, quienes pudieron conocer qué perfiles profesionales demandan actualmente estas empresas y cómo los futuros titulados de INACAP pueden integrarse a dinámicas empresariales en constante evolución.

La ruta del cliente y el crecimiento empresarial



En el mismo contexto, se realizó la charla “La ruta del cliente del Centro de Negocios: del inicio al crecimiento empresarial”, dictada por Cristian Ruiz, Asesor del Centro de Negocios SERCOTEC Punta Arenas. La exposición abordó las etapas clave que recorren los emprendedores desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un negocio, destacando el acompañamiento, la asesoría estratégica y el enfoque en el cliente como factores determinantes para el crecimiento sostenible de las empresas locales.



Esta instancia permitió a la comunidad estudiantil conocer herramientas concretas del ecosistema de apoyo al emprendimiento regional y reforzó la importancia de la vinculación entre la formación académica y las redes de fomento productivo.



Vinculación estratégica con la industria del turismo de lujo



Otro de los hitos relevantes de la semana fue el encuentro estratégico con Hotel Explora, realizado el 23 de abril en el auditorio de la sede, que convocó a estudiantes, titulados, egresados y emprendedores regionales interesados en vincularse con la industria del turismo de alta gama.



El equipo directivo y de operaciones de Explora compartió su visión sobre la relevancia de la cadena de valor local, presentando oportunidades de colaboración, innovación en servicios y prestación de soluciones especializadas acordes a los estándares de la hotelería de lujo sostenible. La jornada incluyó un espacio de pitch y consultas, donde los asistentes conocieron los requisitos para transformarse en proveedores o aliados estratégicos de la marca y las brechas existentes en la oferta regional.



Experiencia emprendedora regional: el caso Teslak



La comunidad estudiantil también participó en un encuentro con la empresa regional Teslak, encabezado por su socio fundador y exalumno de INACAP Punta Arenas, Miguel Cárcamo. A través de un relato de experiencia, el emprendedor abordó los pilares que permitieron el crecimiento y posicionamiento de su empresa, destacando la importancia de la gestión estratégica, la sostenibilidad administrativa y la identificación de nichos de mercado en la Región de Magallanes.

Impulso a las mujeres en tecnología



En el marco de la semana, INACAP Punta Arenas conmemoró el Día de las Niñas en las TIC, instancia que reunió a más de 40 mujeres interesadas y vinculadas a las áreas de informática, ciberseguridad y telecomunicaciones. Participaron profesionales, docentes, alumnas de INACAP y estudiantes de diversos establecimientos educacionales de la región, en una jornada liderada por la coordinadora del área, Jessica Miranda, reafirmando el compromiso institucional con la promoción de la participación femenina en áreas STEM.



Talleres prácticos de innovación y diseño



La semana incluyó además experiencias formativas aplicadas. El 22 de abril, se desarrolló el taller práctico “Prototipa tu idea”, dirigido por el docente Marcelo Águila, donde los estudiantes realizaron modelado rápido y prototipado 3D, culminando con la impresión de sus diseños en las impresoras del FabLab de la sede.



Posteriormente, el 23 de abril, se llevó a cabo el taller “Innovación, Emprendimiento y Diseño”, liderado por el exalumno y fundador de Go Design, Gonzalo Oyarzún, instancia en la que los participantes conocieron el proceso de la sublimación como modelo de emprendimiento en Magallanes, integrando creatividad, diseño y proyección comercial.



Compromiso con el desarrollo regional



A través de la Semana Chile Emprende, INACAP Sede Punta Arenas reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, el fortalecimiento del emprendimiento regional y la vinculación efectiva con actores claves del desarrollo económico de Magallanes, promoviendo una cultura de innovación, inclusión y crecimiento sostenible.





