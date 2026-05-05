EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL PRESENTA MEMORIA 2025: EL MAYOR CICLO DE DESARROLLO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO PÚBLICO DE MAGALLANES

​La Empresa Portuaria Austral presentó su Memoria 2025, un documento que repasa un año clave en su historia, marcado por el inicio de un ciclo de modernización portuaria que redefine el rol del sistema logístico en la Región de Magallanes.

El reporte expone un cambio estructural en la gestión y desarrollo de la infraestructura portuaria pública, desde una etapa centrada en la mantención y continuidad operacional hacia una fase que suma expansión y ejecución de proyectos. Este proceso la posiciona como una plataforma habilitante para el desarrollo económico, productivo y social del territorio austral.



Uno de los aspectos centrales del documento es el ciclo de transformación que vive la estatal portuaria, el cual se expresa en dimensiones físicas, financieras y organizacionales. En ese sentido, durante 2025 se ejecutaron obras relevantes como la ampliación del muelle del Terminal Arturo Prat, que permite la atención de cruceros de mayor tamaño, y el fortalecimiento del Terminal José de los Santos Mardones, orientado a incrementar la capacidad logística y atender cargas de alta complejidad. Estas iniciativas reflejan un salto histórico en inversión, con montos recientes que superan la inversión acumulada de décadas anteriores.



Justamente, en cuanto a inversión la EPAUSTRAL destaca el despliegue de un ambicioso plan que sienta las bases para el desarrollo futuro del sistema portuario público magallánico, y que incluye gestiones activas con entidades locales (Gobierno Regional de Magallanes) y la banca internacional (Banco Interamericano de Desarrollo, BID) para la obtención de recursos. Entre los proyectos en curso y en desarrollo se incluyen la construcción de un nuevo terminal de pasajeros, la ampliación de capacidades de atraque y la incorporación de equipamiento especializado de sus principales recintos portuarios, orientados a mejorar la competitividad y responder a las demandas del mercado.



Mensajes que refuerzan el momento estratégico



En esta versión de la Memoria Anual se incluyen cartas que potencian el relato transversal de la Empresa Portuaria Austral durante el periodo.



En su última carta como Presidente del Directorio EPAUSTRAL, Gabriel Aldoney enfatiza que la empresa ha impulsado un cambio estructural en su modelo de desarrollo, orientado a dotar a la región de infraestructura con estándares de clase mundial, habilitar nuevas industrias, consolidar el turismo de cruceros y fortalecer el rol de la región como puerta de entrada al continente antártico.



Además de este mensaje, la Memoria incluye palabras del actual Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien destaca el rol de la EPAUSTRAL como articulador de la economía regional y subraya que el actual despliegue de inversiones permitirá fortalecer la competitividad, la conectividad marítima y la proyección de Chile hacia la Antártica, posicionando a Magallanes como un nodo logístico de relevancia internacional.



Finalmente, la memoria proyecta el desarrollo estratégico de la empresa para el período 2026–2029, con una cartera de inversiones que supera los USD 120 millones y que busca consolidar un sistema portuario público moderno. Más información en: https://www.epaustral.cl/informacion/ley-de-transparencia/memorias-anuales/

