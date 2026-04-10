BID - EPA AUSTRAL: INYECCIÓN DE RECURSOS FORTALECERÁ CONECTIVIDAD, TURISMO Y LOGÍSTICA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente de la Empresa Portuaria Austral (EPA Austral), Miguel Palma Morales, dio a conocer los alcances del financiamiento otorgado por BID Invest, el cual permitirá fortalecer la infraestructura portuaria en la Región de Magallanes.

La operación, oficializada mediante la firma del contrato, considera un préstamo de hasta US$14 millones destinado a apoyar la expansión y modernización de la estatal, que administra los puertos y rampas de conectividad en la zona, considerada un punto estratégico para la conexión nacional e internacional.

El proyecto contempla una serie de mejoras en los principales terminales de Punta Arenas, específicamente en Arturo Prat y José Santos Mardones, con el objetivo de aumentar la capacidad de atraque, optimizar la atención de naves y mejorar la eficiencia en el traslado de carga general. Estas iniciativas apuntan además a potenciar el turismo de cruceros, fortalecer los servicios logísticos asociados a los programas antárticos y mejorar la conectividad marítima.

Asimismo, las inversiones permitirán habilitar infraestructura clave para el desarrollo de nuevas industrias en la región, contribuyendo a la diversificación productiva y al crecimiento de un territorio con alto potencial energético.

En términos financieros, el acuerdo considera un préstamo corporativo senior no garantizado por parte de BID Invest, el cual se complementará con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sujetos a las aprobaciones correspondientes. Estos fondos estarán enfocados en obras dentro de la Terminal Mardones, especialmente en infraestructura vinculada al impulso de nuevas actividades productivas.

Junto con el financiamiento, BID Invest también entregará asistencia técnica orientada a incorporar prácticas de resiliencia en la infraestructura portuaria y medidas de eficiencia energética, reforzando así la sostenibilidad operativa del proyecto. De esta manera, la iniciativa busca posicionar a la Región de Magallanes como un eje clave en materia logística, turística y de conexión con la Antártica, fortaleciendo su competitividad y proyección a nivel internacional.