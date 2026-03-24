BID INVEST CONCRETA PRÉSTAMO A EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL PARA FORTALECER INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CHILE

​BID Invest otorgó un financiamiento de hasta US$14 millones a la Empresa Portuaria Austral (EPAustral) para apoyar la expansión y modernización de la estatal que administra los puertos y rampas de conectividad de la Región de Magallanes, un nodo estratégico para la conectividad nacional e internacional.



El proyecto contempla mejoras en las principales terminales de la empresa —Terminal Arturo Prat y Terminal José Santos Mardones, ambas en Punta Arenas— para aumentar la capacidad de atraque, mejorar la capacidad de atención y la eficiencia en el traslado de carga general y optimizar los servicios portuarios. Estas inversiones contribuirán a potenciar el turismo de cruceros, a fortalecer los servicios logísticos vinculados a los programas antárticos y a mejorar la conectividad marítima a nivel regional e internacional.



El proyecto también permitirá habilitar infraestructura estratégica para el desarrollo de nuevas industrias en la región, contribuyendo a la diversificación productiva y a la competitividad de una zona remota con alto potencial energético.



La estructura financiera contempla un préstamo corporativo senior no garantizado de hasta US$14 millones otorgado por BID Invest, operación que fue oficializada gracias a la firma del contrato entre ambas partes y que contó por parte de la EPAUSTRAL con Miguel Palma, Gerente General, y Evelyn Fleming, Gerenta de Administración y Finanzas. Este financiamiento se complementará con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sujeto a las aprobaciones de las instancias correspondientes de la institución, que se destinarán a obras en la Terminal Mardones para habilitar infraestructura asociada al desarrollo de nuevas industrias en el país.



BID Invest también brindará asistencia técnica para incorporar prácticas de resiliencia en la infraestructura y medidas de eficiencia energética, fortaleciendo la sostenibilidad operativa del proyecto.



Sobre BID Invest



BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de US$22.000 millones en activos bajo gestión y más de 400 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en diversos sectores. Visite nuestro sitio web: www.idbinvest.org/es.



Sobre Empresa Portuaria Austral

​

La Empresa Portuaria Austral es la empresa pública que, desde 1998, administra la infraestructura portuaria estatal de la Región de Magallanes: las Terminales Arturo Prat, José Santos Mardones y Puerto Natales, y siete rampas de conectividad en las comunas de Punta Arenas, Porvenir, Natales y Puerto Williams, totalizando más de mil kilómetros de cobertura.

​



Con una inversión proyectada para 2028 de más de US$130 millones, la EPAUSTRAL busca mejorar sus terminales, consciente de ser agente activo del desarrollo de la Región de Magallanes, poniendo a disposición la oferta pública portuaria para la conectividad territorial, el desarrollo productivo y la proyección antártica. Más información: www.epaustral.cl y en redes sociales, como @epaustral en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.

