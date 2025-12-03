A UN AÑO DE SU FIRMA: LAS AUSPICIOSAS PROYECCIONES QUE DEJA LA REVISIÓN DEL CONVENIO GORE-EPA AUSTRAL

Fue al mediodía de este miércoles que el Gobernador Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies; junto al presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPA), Miguel Aldoney; el gerente general de la estatal, Miguel Palma; consejeros regionales y representantes del sector privado (hidrógeno verde, turismo, comercio, ciencia y servicios, entre otros), participaron de la revisión del Convenio de Programación suscrito por las dos entidades.

En junio de 2024, el pleno del Consejo Regional aprobó el Convenio, que concretamente consideraba el mejoramiento de la capacidad de las losas del terminal Mardones; la construcción de un nuevo terminal de pasajeros en el muelle Prat; el mejoramiento de la capacidad de atraque del mismo; y la adquisición de grúas para el terminal Mardones. La inversión total asciende a M$38.315.633, de los cuales EPA aporta el 63% (M$24.003.232) y el GORE el 37% restante (M$14.312.401).

Tras la exposición de Palma y las acotaciones de los invitados (quienes transversalmente valoraron y se alinearon a los avances de las obras, tanto las construidas como las proyectadas), el Gobernador Flies y Aldoney destacaron el carácter único del Convenio a nivel país (no existen registros de algo parecido entre EPA y algún Gobierno Regional). A ello sumó la máxima autoridad regional que “con el directorio de EPA, su gerencia y la voluntad del Consejo Regional, hemos tomado e identificado proyectos que estuvieron muchos años desarrollándose en el ámbito de diseño, y que estaban bastante avanzados para que, estando los recursos, poder llevarlos adelante”.

A modo de ejemplo, el Gobernador relevó los avances en el muelle Mardones “que va a ser clave en el desarrollo de la industria de hidrógeno verde”; mientras que, en Prat, “que ya tiene 100 años, (la inversión) nos va a permitir que el puerto que recibe más cruceros en Chile, los más grandes, con mayor cantidad de pasajeros, lleguen. Eso significa que tres mil pasajeros puedan bajar a tierra, los tripulantes también y todo el movimiento en la economía que ello implica, que es gigante”.

En otro punto del desarrollo de Punta Arenas como ciudad puerto, la autoridad regional apuntó a la construcción de un centro de eventos en muelle Prat que pueda servir para turismo MICE (“reuniones, incentivos, congresos y exposiciones”, por sus siglas en inglés).

Aldoney, en tanto, complementó que la labor mancomunada GORE-EPA significa que “que estamos aportando a una actividad que tiene que ver mucho con el desarrollo regional, o sea, el tema de la infraestructura portuaria es, en el caso de la región de Magallanes, un obstáculo de su desarrollo”.

“Si queremos ser más competitivos en el ámbito de la industria de los cruceros, tenemos que tener más infraestructura, porque con la que tenemos, no lo somos. Si queremos que el hidrógeno verde se desarrolle, necesitamos tener (a disposición el muelle) Mardones (…), y si queremos ser competitivos mundialmente en cuanto al acceso a la Antártica, tenemos que desarrollar infraestructura como la que se está desarrollando hoy día en Puerto William”, precisó.

Del terminal de pasajeros de Prat, el presidente del directorio de EPA aseguró que “de eso van a tener noticias muy pronto”.

Hacia el final, zanjó: “Se requiere en la región de Magallanes una infraestructura portuaria que sea capaz de facilitar el desarrollo económico y social de la región. Y para eso estamos trabajando”.

Debate presupuestario

El Gobernador Flies lideró el diálogo en el Congreso relativo al destino que podrían tener las inversiones con empresas estatales. Es decir, proyectar el trabajo con y desde EPA hacia Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) o a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). “Creo que aquí, en esta materia, hay acuerdo con el Parlamento (…) Lo que necesitamos, alrededor del 18 de diciembre, es que estén los votos suficientes para tener el quorum calificado para que esto esté”, adelantó, en el marco del debate de la Ley de Reajuste Público.

No obstante, Aldoney aseguró que dicho resultado “no significa que nosotros vayamos a renunciar del compromiso que hemos compartido con la región; hace mucho más difícil los proyectos futuros, que son tremendamente importantes (…) Pero el compromiso se va a cumplir”.

​Cerró Flies: “Nosotros creemos, sinceramente, que tenemos plena voluntad, tanto del Ejecutivo como del Parlamento, para aprobar esto. Y para la región de Magallanes, para nuestros habitantes, esto es fundamental (…) Podríamos transformar con ASMAR el astillero antártico en uno que cumpla a toda la flota que trabaja alrededor de la Antártica, que hoy día se va a Uruguay, que se va a Argentina, y que no tenemos las condiciones totales para atenderlos. Eso es lo que nos estamos jugando con esta glosa. Y la presión más grande, y el interés más grande en Chile, lo tiene Magallanes”.​



