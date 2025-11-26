Punta Arenas,
26 de noviembre de 2025

CONSEJO REGIONAL RENOVARÁ INFRAESTRUCTURA DE DOS ESCUELAS MAGALLÁNICAS Y APOYARÁ A EMPRENDEDORES REGIONALES

​El monto aprobado fue de M$630.496.

coreescuelasmagallanes

Fue en la comuna de ​Timaukel que este martes se llevó a cabo una nueva sesión plenaria del Consejo Regional.

Entre las mociones aprobadas, destacan las siguientes:

  • la iniciativa “Conservación Liceo Gabriela Mistral”, de la comuna de Natales.

El diagnóstico era desalentador: según se señala en la ficha de Iniciativa de Inversión (IDI) del ministerio de Desarrollo Social, se identificó en el reciento “alto nivel de deterioro de pabellones, aguas lluvias y sistema eléctrico, entre otros”. Además, se reconocieron patios y estacionamientos inundados, baja eficiencia térmica del edificio; servicios higiénicos, red de agua potable y alcantarillado en malas condiciones; sistema eléctrico fuera de norma, deterioro de cielos raso y ventanas.

La propuesta apuntaba a la normalización de las exigencias térmicas en espacios habitables, asegurando el aislamiento continuo, techumbre y muros, además de la reposición parcial de ventanas y puertas de acceso. Luego, en una segunda etapa, se repondrán canales y bajadas de aguas lluvias; la pintura interior del establecimiento (excepto el gimnasio, los comedores y la cocina general); además de la conservación del sistema eléctrico, de agua y alcantarillado.

El monto aprobado fue de M$630.496.


  • También, en lo que a mejoramiento de infraestructura educacional respecta, el Consejo aprobó el traspaso de fondos para el proyecto “Conservación Establecimientos Educacionales Juan Bautista Contardi”, de Punta Arenas.

Esto, en razón de la evaluación hecha a la sede de calle Otto Maggens esquina Manantiales, en Punta Arenas: la techumbre del establecimiento, al no ser de largo continuo, genera filtraciones en cada traslapo. Además, no cuenta con las fijaciones correspondientes; tiene falta de mantención en sus canales y en las bajadas de agua, y en la hojalatería en general, según se lee en la ficha IDI.

La iniciativa propone retirar y reemplazar la cubierta existente para cubrirla con un largo continuo.

Por lo anterior, el pleno aprobó M$641.180.

  • Por último, se abordó la propuesta de focalización territorial del “Programa Emprendamos”, en el marco de la transferencia de competencias del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) al Gobierno Regional.

El programa tiene como objetivo apoyar a organizaciones cuyos miembros se encuentren en situación de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza, “en el desarrollo de una iniciativa de inversión productiva definida, con el fin de mejorar las condiciones de su(s) actividad(es) económica(s)”, se lee en su presentación. Todo, con mejoramiento de las capacidades personales y de la organización, de los lazos de asociatividad, del acceso a redes, entre otros elementos.

En 2025, FOSIS Magallanes se encuentra ejecutando 13 proyectos en la línea “Grupal Autogestionado”, distribuidos en seis comunas, con una inversión de $5.000.000 por proyecto, beneficiando a 65 usuarios. Entre ellos destacan: en Punta Arenas, “Amanecer Austral”, de artesanía y producción de alimentos; “Asociación Indígena Ketrawe Mapu”, de medicina alternativa; “Jóvenes Campesinos Magallanes”, del rubro hortícola; “Arte y Tierra”, del área hortícola y artesanía; “Patagonia a Telar”, de artesanía; en Natales, “Vibras Marinas”, de venta de productos marinos; “Emprendedores de Dorotea”, de alimentación, artesanía y producción de alimentos; “Agrupación de Artesanos Entre Maderas y Lanas”, de artesanía; en Porvenir, “Emprendedoras Fueguinas”, de ventas varias; “Artemanu Isleñas”, de artesanía; en Cabo de Hornos, “Pequeños Comerciantes Ambulantes y Estacionados del Fin del Mundo”, de ventas varias; en San Gregorio, “Raíces del Viento Austral”, de artesanías y elaboración de alimentos; y en Primavera, “Fueguinas”, de alimentación y jardinería.

La focalización fue aprobada.



