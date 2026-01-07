"NO VALE LA PENA": KAST EVITA POLEMIZAR CON DICHOS DE BORIC RESPECTO DE LÍDERES "SERVILES" CON TRUMP

El presidente electo, José Antonio Kast, tras su llegada a Perú indicó que sostendrá reuniones con el mundo empresarial. Explicó que estos encuentros con inversionistas siguen la línea de lo realizado en Ecuador y Argentina. Asimismo, señaló que busca conectar con inversionistas peruanos que realizan inversiones en Chile, y también revisar las inversiones chilenas en Perú. En la misma instancia, Kast evitó polemizar con las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien apuntó a “líderes serviles” a Trump.

Del mismo modo, Kast argumentó que Chile tiene muchos problemas internos urgentes. Mencionó, por ejemplo, la situación del hospital Juan Noé en Arica, que según sus palabras está superado; el crimen organizado y el Cerro Chuño; también expuso lo que denominó la crisis en el sistema educativo. “Esos son los problemas reales. ¿Vamos a entrar a polemizar por lo que dice o no dice el Presidente respecto de las acciones que afectan a nuestro país? Yo no lo voy a hacer”, dijo.

Kast evita polemizar con dichos de Boric por líderes y Trump

Ante la insistencia de la prensa peruana respecto a los dichos de Boric, Kast enfatizó que el Presidente de la República tiene un deber de preocuparse de los problemas de Chile. “Hoy día en Chile la gente está sufriendo. Hoy día en Chile hay desempleo. En Chile hay personas que mueren todos los días en listas de espera”, declaró.

“Ocupémonos de eso antes de entrar a discutir lo que puede haber dicho o hecho un presidente de otra nación”, concluyó sobre el tema.

Encuentro bilateral con miras a desafíos comunes

La parte central de la agenda, según Kast, será el encuentro con el Presidente de Perú y sus equipos de Cancillería. El foco estará en ver cómo ambos países enfrentan juntos el tema del crimen organizado y la inmigración irregular.

Kast expresó su preocupación por los migrantes forzados que han llegado por distintas situaciones en Venezuela y otros países. Reiteró que el tema del corredor humanitario sigue siendo una preocupación importante para su equipo.

“Creemos que todo lo que podamos avanzar antes de que yo jure como Presidente de la República es importante”, dijo. Respecto a la migración, la prensa en Perú le recordó una cuenta regresiva que él mismo mencionó anteriormente y que el presidente peruano había evocado.

Al ser consultado sobre si conversaría sobre esa cuenta regresiva, Kast respondió que “quedan 64 días para que yo jure como Presidente de la República”. Añadió que su postura ha sido clara en campaña y distintas instancias, con el objetivo de regularizar y ordenar la migración.





“Un país no puede tener más de 300.000 personas de manera irregular y la manera de enfrentarlo es decir las cosas de frente”, afirmó. Asimismo, Kast señaló que la solución pasa por respetar las normas y las reglas, entrando por la puerta y no por la ventana.

En este contexto, el presidente electo reconoció que Chile podría tener un problema de atención migratoria, algo que planean enfrentar una vez en el gobierno. Hizo un llamado a las personas en situación irregular a que ayuden también, por lo que las invitó a salir.

“Pero claro, si no hay un corredor humanitario, si es que como vemos, hay países que no quieren colaborar en esto, nosotros tenemos que conversar, dialogar y tratar de que busquemos el mejor camino para que todas las personas tengan un trato digno pero respetuoso de la ley. En eso estamos”, declaró.

