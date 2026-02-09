Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de febrero de 2026

JUAN JOSÉ SRDANOVIC ARCOS SOBRE SI ESTARÁ PRESENTE EN EL GABINETE REGIONAL DE KAST: “TIENEN QUE DESIGNARLO EN SANTIAGO”

Buenos Días Región

Juan José Arcos en conversación con Buenos Días Región

El abogado Juan Arcos abordó el escenario político regional tras el reciente nombramiento de Ericka Farías como delegada presidencial regional del presidente electo José Antonio Kast, refiriéndose a la posibilidad de integrar el gabinete que respaldará su gestión en la región de Magallanes. Durante su participación en Buenos días región, emitido por Polar Comunicaciones, señaló que este tipo de definiciones se resuelven fuera del territorio.

En conversación en Buenos días región, Arcos indicó que cualquier eventual incorporación responde a decisiones centrales, afirmando que esas determinaciones se “toman en Santiago”. Sus declaraciones se enmarcan en el proceso de conformación de equipos que acompañarán la instalación de la nueva autoridad regional, tema que genera atención política en Punta Arenas y el resto del territorio.

El abogado también abordó su vínculo con la comuna de Porvenir, subrayando su trayectoria electoral. En Buenos días región sostuvo que su postulación responde a un proceso sostenido de respaldo ciudadano, asegurando que ha obtenido primeras mayorías en cuatro elecciones consecutivas, lo que —según planteó— refleja el apoyo indirecto de la comunidad fueguina.

Finalmente, Arcos valoró el nombramiento de Farías, manifestando confianza en su experiencia y en su capacidad para retomar iniciativas actualmente detenidas en la región. Sus declaraciones, difundidas a través de Polar Comunicaciones, se suman al análisis político que se desarrolla en Magallanes respecto de los próximos pasos en la instalación del nuevo liderazgo regional.



Comisario Leonardo Alegria

PDI ENTREGA RECOMENDACIONES PARA VIAJAR AL EXTRANJERO DESDE MAGALLANES DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: CASI LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS RESPALDA MANTENER CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

Leer Más

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

bachelet-kast-768x432
nuestrospodcast
Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Juan José Arcos en conversación con Buenos Días Región

JUAN JOSÉ SRDANOVIC ARCOS SOBRE SI ESTARÁ PRESENTE EN EL GABINETE REGIONAL DE KAST: “TIENEN QUE DESIGNARLO EN SANTIAGO”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Niños y pantallas

REGULACIÓN DE REDES SOCIALES, CLAVE PARA EL DESCANSO DE LOS NIÑOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
José Salgado, Magister en Musicologia Latino Americana

INVESTIGADOR ANALIZA LA INTERACCIÓN ENTRE LA MÚSICA GAUCHA Y CHILOTA EN MAGALLANES