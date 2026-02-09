JUAN JOSÉ SRDANOVIC ARCOS SOBRE SI ESTARÁ PRESENTE EN EL GABINETE REGIONAL DE KAST: “TIENEN QUE DESIGNARLO EN SANTIAGO”

El abogado Juan Arcos abordó el escenario político regional tras el reciente nombramiento de Ericka Farías como delegada presidencial regional del presidente electo José Antonio Kast, refiriéndose a la posibilidad de integrar el gabinete que respaldará su gestión en la región de Magallanes. Durante su participación en Buenos días región, emitido por Polar Comunicaciones, señaló que este tipo de definiciones se resuelven fuera del territorio.

En conversación en Buenos días región, Arcos indicó que cualquier eventual incorporación responde a decisiones centrales, afirmando que esas determinaciones se “toman en Santiago”. Sus declaraciones se enmarcan en el proceso de conformación de equipos que acompañarán la instalación de la nueva autoridad regional, tema que genera atención política en Punta Arenas y el resto del territorio.

El abogado también abordó su vínculo con la comuna de Porvenir, subrayando su trayectoria electoral. En Buenos días región sostuvo que su postulación responde a un proceso sostenido de respaldo ciudadano, asegurando que ha obtenido primeras mayorías en cuatro elecciones consecutivas, lo que —según planteó— refleja el apoyo indirecto de la comunidad fueguina.

Finalmente, Arcos valoró el nombramiento de Farías, manifestando confianza en su experiencia y en su capacidad para retomar iniciativas actualmente detenidas en la región. Sus declaraciones, difundidas a través de Polar Comunicaciones, se suman al análisis político que se desarrolla en Magallanes respecto de los próximos pasos en la instalación del nuevo liderazgo regional.





​

