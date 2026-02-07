SUBSECRETARIOS: KAST INCLUYE NOMBRES CON PASADO EN GOBIERNOS DE PIÑERA Y REPLICA ARCO DEL RECHAZO CON DEMÓCRATAS Y AMARILLOS

Tras dos postergaciones, el Presidente electo, José Antonio Kast, finalmente anunció su elenco de subsecretarios este sábado, con una ceremonia en el Hotel Radisson Blue de la comuna de Las Condes.



Desde la Oficina del Presidente Electo señalaron que los nombramientos buscan dotar a las subsecretarías de equipos con experiencia técnica, conocimiento del Estado y trayectoria en el sector público y académico. Además destacan figuras con pasado en el Gobierno de Sebastián Piñera y promotores del Rechazo en el primer proceso constitucional.



Con todo, fueron 39 nombres los anunciados por el Presidente electo, ya que, según informaron desde la OPE, la subsecretaría de las FF.AA. será definida próximamente.



Subsecretarios

Como había trascendido, fue nombrado como subsecretario de Interior Máximo Pávez (UDI) y en la subsecretaría de Desarrollo Social y Administrativo, Sebastián Figueroa. Además, José Francisco Lagos queda en la subsecretaría del ministerio Secretaría General de Gobierno; y Constanza Castillo en la subsecretaría del ministerio Secretaría General de la Presidencia.



En lo que compete a la billetera fiscal, Juan Pablo Rodríguez fue nombado como subsecretario de Hacienda y José Pablo Gómez en la Dirección de Presupuestos. En tanto, Andrés Jouannet fue designado en la subsecretaría de Seguridad Pública; y Ana Victoria Quintana en Prevención del Delito.



En Economía, fue nombrado Karl Franz Koehler para la subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño; Osvaldo Urrutia en Pesca y María Paz Lagos en Turismo.



En los nombramientos figura Francesco Venezian como subsecretario de Agricultura; Javier Peró en Bienes Nacionales; Rafael Araos en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Carlos Lobos en Cultura; y Emilio de la Cerda en Patrimonio Cultural.

Asimismo, se designó a Rodrigo Álvarez como subsecretario de Defensa; Andrés Otero en Deporte. En la cartera de Desarollo Social, queda Alejandro Fernández en Servicios Sociales; Marcelo Sánchez en Niñez; Gabriel Ugarte en Evaluación Social.

En Educación, asumirán Daniel Rodríguez como subsecretario de Educación; María Cristina Tupper en Educación Parvularia; y Fernanda Valdés en Educación Superior. En Salud, el Gobierno electo nombró a Alejandra Pizarro como subsecretaria de Salud Pública y a Julio Montt en Redes Asistenciales.

En Trabajo y previsión social, asumirán Gustavo Rosende en Trabajo y María Elisa Cabezón en Previsión Social. En cuanto a Cancillería, Patricio Torres fue nombrado en la subsecretaría de Relaciones Exteriores y Paula Estévez en Relaciones Económicas Internacionales.

En la subsecretaría de Justicia, fue designado a Luis Alejandro Silva y Derechos Humanos, Pablo Mira En otras carteras, fueron designados José Ignacio Vial como subsecretario del Medio Ambiente; Álvaro González en Minería; Nicolás Balmaceda en Obras Públicas; Romina Garrido en Telecomunicaciones; Martín Mackenna en Transportes; Natalia Aguilar en Vivienda; María Paz Lagos en Turismo; Daniela Castro en Mujer y Equidad de Género y Hugo Briones en Energía.



