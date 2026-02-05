Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

PROGRAMA "EMBAJADORES ANTÁRTICOS" ENTREGÓ RECONOCIMIENTO A ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES OPERATIVOS Y FISCALIZADORES DE AUTORIDAD AERONÁUTICA

​El objetivo del programa es lograr que "seamos conscientes que somos un país antártico, con diversas acciones y que debemos Antartizar Chile", especialmente en nuestra región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



La Fundación "Huellas Magallánicas", por medio del Programa Embajadores Antárticos, con fecha 6 de noviembre de 2025, día de la Antártica Chilena, entregó los emblemas, en reconocimiento al trabajo realizado a la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores Base Regional Magallanes, en reconocimiento al trabajo realizado en la difusión, apoyo y operación de distintas áreas en el Territorio Antártico Chileno.

El objetivo del programa es lograr que "seamos conscientes que somos un país antártico, con diversas acciones y que debemos Antartizar Chile", especialmente en nuestra región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

BASE REGIONAL MAGALLANES

 A través del presidente de la Base Regional Magallanes de la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores, Hernán Olivares Ramírez, esta semana se hizo entrega de los emblemas, a la Oficina de Operaciones del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en reconocimiento al trabajo realizado, siendo esta Oficina de Operaciones responsable como Autoridad Aeronáutica del primer eslabón en la fiscalización de los vuelos hacia la Antártica. Cumpliendo de esta manera lo estipulado en el artículo número 28 de la Ley Nº 21.255, Estatuto Chileno Antártico.

El Jefe de la Oficina de Operaciones del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Emerson Torres Vivar, destacó además las funciones fiscalizadoras de los Técnicos en Servicios de Vuelo TSV que se realizan tanto a nivel nacional como en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Las funciones fiscalizadoras que cumplen los Técnicos en Servicios de Vuelo TSV, se relacionan con la misión institucional desde los distintos ámbitos en que se desempeñan, ya que no solo cumplen funciones en todos los aeródromos y aeropuertos administrados por la DGAC sino que también se desempeñan en el ámbito de meteorología, servicio de información aeronáutica, reglamentación, control de calidad, cobro de tasas y derechos de embarque, autorizaciones de ingreso y permanencia de aeronaves, solicitudes de sobrevuelo en territorio nacional y territorio antártico, reportes para navegación aérea, toma de exámenes, verificación de licencias, banco NOTAM, CCAM, y fiscalización de las operaciones en espacio aéreo no controlado.

Mabel Zapata Mancilla, asociada a la Asociación ATOF, nos comenta que la Oficina de Operaciones del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo ha recepcionado los planes de vuelo hacia y desde la antártica y los manifiestos de pasajeros y de carga desde la década de los ochenta.

Cada año la programación de vuelos con destino hacia y desde la Antártica en cuanto a números de operaciones aumenta, lo que hace que esta Oficina de Operaciones tenga una sobrecarga importante de trabajo que responsablemente llevan a cabo los 10 profesionales de área Técnicos de Servicios de Vuelo TSV en este aeropuerto.

Los profesionales de turno, nos señalan que en temporada estival los vuelos parten de madrugada hacia territorio antártico.

La Directiva de la Asociación ATOF nos señala, que la temporada pasada se registraron cerca de 420 operaciones antárticas de vuelos de distintas nacionalidades que operan desde el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Se registraron operaciones desde el aeródromo Guardiamarina Zañartu de la ciudad de Puerto Williams y también se han realizado operaciones desde el aeródromo Teniente Julio Gallardo de la ciudad de Puerto Natales.

Es importante mencionar que hace varias décadas se operaba con destino a Patriot Hill y hace cerca de 8 años se opera a Glaciar Unión ubicado en el círculo polar, en la Antártica profunda, desde el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, cuyo inicio de operaciones en esta temporada 2025 - 2026, comenzó en el mes de octubre

El Secretario de la Asociación Base Regional Magallanes, Eduardo Cortés Vidal, nos comenta que hemos entregado los emblemas Sello Antártico y la Bandera de Embajador Antártico a la Oficina de Operaciones del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en reconocimiento al trabajo realizado, siendo esta Oficina de Operaciones responsable como del primer eslabón en la fiscalización de los vuelos hacia la Antártica. 


Base Profesor Julio Escudero bastión de la ciencia Antártica

COLUMNA DE OPINIÓN| 31 AÑOS DE LA BASE "PROFESOR JULIO ESCUDERO": BASTIÓN DE LA CIENCIA ANTÁRTICA


SERVIU INFORMA DESVÍOS DE TRÁNSITO Y PARADEROS PROVISORIOS POR OBRAS EN LA AVENIDA BULNES

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

ESTUDIO REVELA QUE CARNE BOVINA NACIONAL MUESTRA BAJO CONTENIDO DE GRASA

PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA CAE A NIVEL NACIONAL Y MAGALLANES CONCENTRA CASI EL 60% DE LA PRODUCCIÓN OVINA DEL PAÍS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PROGRAMA "EMBAJADORES ANTÁRTICOS" ENTREGÓ RECONOCIMIENTO A ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES OPERATIVOS Y FISCALIZADORES DE AUTORIDAD AERONÁUTICA

MINVU INFORMA AVANCE EN PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

INJUV Y SEREMI DE EDUCACIÓN SELLAN ALIANZA PARA FORTALECER EL LIDERAZGO Y LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES EN MAGALLANES

Derechos de trabajadores jóvenes