ESTAFAS DIGITALES SE DUPLICAN EN MAGALLANES Y FISCALÍA DESTACA ALTA TASA DE CONDENAS EN 2025

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, abordó la cuenta pública anual de la Fiscalía Regional.



El Fiscal explicó que uno de los incrementos más relevantes se registró en las estafas por internet y telefónicas. Según detalló, "este tipo de delitos aumentó en más de un 100%, afectando principalmente a adultos mayores mediante fraudes por internet, correos electrónicos y llamadas telefónicas". Frente a esta situación, la Fiscalía implementó un plan especial junto a la Policía de Investigaciones para abordar ese tipo de delitos.

​

En materia de crimen organizado, durante 2025 se concretó en Punta Arenas la mayor incautación de cigarrillos a nivel nacional, con más de 450 mil cajetillas. Además, en investigaciones asociadas a este delito se logró incautar vehículos, dinero en efectivo y congelar cuentas bancarias.

​

El Fiscal destacó también los resultados judiciales obtenidos durante el año, con alrededor de 120 juicios orales realizados y una tasa de condena cercana al 86%, cifra superior al promedio nacional. A ello se suma un aumento de aproximadamente un 20% en la población penal de la región, indicador que, según la autoridad, "refleja un mayor uso de la prisión preventiva y sentencias condenatorias efectivas".



Finalmente, Crisosto abordó otros temas como el fortalecimiento del Ministerio Público, la necesidad de aumentar los fiscales en la región, la reinauguración del edificio de la Fiscalía Regional en calle Colón y el avance de investigaciones de casos relevantes, como el caso Hércules, cuyo juicio oral está programado para iniciar en el 2 de marzo.



​



​

