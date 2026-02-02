Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

ESTAFAS DIGITALES SE DUPLICAN EN MAGALLANES Y FISCALÍA DESTACA ALTA TASA DE CONDENAS EN 2025

Buenos días región

Cristián Crisosto, Fiscal Regional

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, abordó la cuenta pública anual de la Fiscalía Regional.

El Fiscal explicó que uno de los incrementos más relevantes se registró en las estafas por internet y telefónicas. Según detalló, "este tipo de delitos aumentó en más de un 100%, afectando principalmente a adultos mayores mediante fraudes por internet, correos electrónicos y llamadas telefónicas". Frente a esta situación, la Fiscalía implementó un plan especial junto a la Policía de Investigaciones para abordar ese tipo de delitos.

En materia de crimen organizado, durante 2025 se concretó en Punta Arenas la mayor incautación de cigarrillos a nivel nacional, con más de 450 mil cajetillas. Además, en investigaciones asociadas a este delito se logró incautar vehículos, dinero en efectivo y congelar cuentas bancarias.

El Fiscal destacó también los resultados judiciales obtenidos durante el año, con alrededor de 120 juicios orales realizados y una tasa de condena cercana al 86%, cifra superior al promedio nacional. A ello se suma un aumento de aproximadamente un 20% en la población penal de la región, indicador que, según la autoridad, "refleja un mayor uso de la prisión preventiva y sentencias condenatorias efectivas".

Finalmente, Crisosto abordó otros temas como el fortalecimiento del Ministerio Público, la necesidad de aumentar los fiscales en la región, la reinauguración del edificio de la Fiscalía Regional en calle Colón y el avance de investigaciones de casos relevantes, como el caso Hércules, cuyo juicio oral está programado para iniciar en el 2 de marzo.



Faro san isidro día de los patrimonios en verano

MÁS DE 170 PERSONAS VISITARON EL FARO SAN ISIDRO EN EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS EN VERANO

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA Y UN MACHETE DURANTE FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

​El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes durante controles vehiculares en el sector sur de la comuna.

​El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes durante controles vehiculares en el sector sur de la comuna.

MAchete y droga
Cristián Crisosto, Fiscal Regional

ESTAFAS DIGITALES SE DUPLICAN EN MAGALLANES Y FISCALÍA DESTACA ALTA TASA DE CONDENAS EN 2025

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Cristián Crisosto, Fiscal Regional

ESTAFAS DIGITALES SE DUPLICAN EN MAGALLANES Y FISCALÍA DESTACA ALTA TASA DE CONDENAS EN 2025

Presidente Ibañez

PRESIDENTE IBÁÑEZ CAE EN LA FINAL INTERREGIONAL ZONA SUR

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

sindicatoenap

PDTA SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENAP MAGALLANES TRAS EXPLOSIÓN DE GASODUCTO: "TIENE QUE INVERTIRSE YA CON UNA VISIÓN A LARGO PLAZO"