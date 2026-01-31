Punta Arenas,
31 de enero de 2026

MONTAÑISTA DE PUERTO WILLIAMS ALCANZÓ LA CUMBRE DEL ACONCAGUA Y AVANZA EN EL DESAFÍO SEVEN SUMMITS

​El deportista Felipe Barría hizo cumbre el pasado 28 de enero en el cerro Aconcagua, el más alto de América, llevando la bandera comunal de Puerto Williams y sumando su segundo hito en el montañismo de alta montaña mundial.

Felipe Barría Cumbre Aconcagua

El montañista de Puerto Williams, Felipe Barría, logró el pasado 28 de enero hacer cumbre en el cerro Aconcagua, en Mendoza, Argentina, alcanzando los 6.962 metros sobre el nivel del mar y consolidando un nuevo hito deportivo para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La expedición se inició el 17 de enero desde el sector Puente del Inca, contemplando una travesía de más de 50 kilómetros a pie hasta el primer campamento en Confluencia, para luego avanzar hacia Plaza de Mulas, Plaza Canadá, Nido de Cóndores y el campamento Cólera, ubicado a más de 6.000 metros de altitud. El ataque a cumbre se concretó cerca de las 14:00 horas, enfrentando temperaturas cercanas a los -28°C al amanecer.

Durante la ascensión, Barría compartió campamentos con referentes internacionales del montañismo, incluyendo guías y expedicionarios de elite, y destacó la experiencia de convivir con deportistas de trayectoria mundial. En la cumbre, el deportista izó la bandera comunal de Puerto Williams, llevando el nombre de la ciudad más austral del mundo hasta el techo de América.

Con este logro, Felipe Barría suma 2 de las 7 cumbres del desafío Seven Summits, proyecto personal que ha denominado “Un puertowillense en las 7 cimas”, con el que busca representar a Puerto Williams y a Magallanes en el montañismo de alta montaña a nivel mundial, haciendo además un llamado a empresas y autoridades regionales a apoyar esta iniciativa deportiva.


trail_navarino

GASCO MAGALLANES RESPALDÓ 7ª EDICIÓN DEL NAVARINO TRAIL 2026

