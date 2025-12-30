CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR DESTACA HISTÓRICA RECAUDACIÓN EN 38° JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN Y PROYECTA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO EN PUERTO WILLIAMS PARA EL AÑO 2026

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez Servieri, conversó con la ciudadanía para realizar un balance del año 2025 y dar a conocer las principales proyecciones para el 2026, destacando avances significativos en materia de rehabilitación y solidaridad en la región de Magallanes.

Uno de los hitos más relevantes fue la aprobación por parte del Consejo Regional de Magallanes para la construcción de un Centro de Rehabilitación en Puerto Williams, proyecto que considera una inversión de $2.961 millones. Desde el Club de Leones de Punta Arenas agradecieron el respaldo de las autoridades regionales y reafirmaron su compromiso de supervisar el correcto desarrollo del proyecto, el cual representa un anhelo de nueve años. La futura infraestructura contará con 430 metros cuadrados y, en una primera etapa, dispondrá de dos profesionales para la atención de usuarios.

En el ámbito solidario, el Club de Leones Cruz del Sur también dio a conocer el monto final recaudado en las 38° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, el que alcanzó la cifra de $1.354.094.966, reflejando una vez más el respaldo de la comunidad regional a esta cruzada solidaria.

Asimismo, durante el balance se informó sobre la entrega oficial del primer premio de la rifa de las 38° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, correspondiente a un automóvil marca Changan, el cual fue recibido por su ganador, Oscar Ruiz Navarrete, cerrando de esta manera una nueva versión exitosa de esta tradicional campaña.

Finalmente, Alejandro Vásquez Servieri señaló que de cara al 2026, el Club de Leones Cruz del Sur continuará fortaleciendo su trabajo en rehabilitación, transparencia y apoyo comunitario, con el objetivo de seguir ampliando el impacto social de sus iniciativas en toda la región de Magallanes.

