TABSA DESTACA FONDO CONCURSABLE DE $30 MILLONES EN PASAJES PARA FORTALECER SU COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES LOCALES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el gerente general de TABSA, Cristóbal Kulczewski Larraín, conversó sobre los nuevos desafíos y compromisos de la empresa con la comunidad de Magallanes, destacando la puesta en marcha de un fondo concursable de $30 millones en pasajes, dirigido a organizaciones y agrupaciones locales.

Kulczewski explicó que este fondo busca fortalecer el vínculo con las comunidades del territorio, permitiendo a instituciones postular a pasajes marítimos que faciliten la conectividad e impulsen actividades de interés social, cultural y deportivo. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 9 de noviembre, mientras que los resultados se darán a conocer el 18 de noviembre. Los pasajes asignados estarán disponibles a partir del 19 de noviembre.

Durante la conversación, el gerente general también se refirió al reciente reconocimiento que recibió la compañía con el Sello de Empresa Regional, otorgado a aquellas firmas que demuestran un compromiso sostenido con el desarrollo del territorio. “Esperamos seguir contribuyendo a la calidad de vida de todos los magallánicos”, expresó Kulczewski tras recibir la distinción.

Asimismo, destacó los avances que la naviera ha alcanzado en materia de certificación internacional en seguridad laboral, un proceso que refuerza los estándares operativos y el bienestar de sus trabajadores. En ese contexto, subrayó el exitoso trabajo logístico realizado recientemente en el traslado de dos aerogeneradores desde los terminales de muelles Mardones – Tres Puentes hacia Bahía Azul, con destino final en Cullen, Tierra del Fuego, operación que refleja la capacidad técnica y organizativa de la empresa en proyectos de gran envergadura.



