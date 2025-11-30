TABSA DESTACA SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, TABSA participó activamente a través de Lidia Contreras Torres, Encargada de Experiencia al Cliente y Control Operacional, quien conversó e informó a la comunidad sobre el rol de la empresa en materia de innovación, sostenibilidad y vinculación territorial.

Contreras destacó el compromiso permanente de TABSA con la ciudadanía y su entorno, subrayando que "Nosotros estamos muy comprometidos con la comunidad y con la responsabilidad social empresarial, es por eso que hoy en día estamos aquí apoyando a jóvenes, estamos innovando, invirtiendo en nuevas tecnologías, nuevas embarcaciones y menos contaminación".

Durante la feria, la representante de la naviera explicó que la empresa ha impulsado mejoras orientadas a la seguridad, eficiencia e innovación en las distintas rutas que opera, reafirmando su enfoque en la reducción del impacto ambiental. Asimismo, valoró la importancia de ofrecer alternativas accesibles para los habitantes de la región, especialmente en los viajes a Isla Magdalena, señalando que estos "están preparados para poder ayudar a la comunidad de que lleguen allá y con un costo muy bajo preferente para la región".

Contreras remarcó que el trabajo de la empresa va más allá de la actividad comercial, poniendo énfasis en la vinculación con la región y su gente: "Nos vinculamos con la región, con la comunidad y porque estamos siendo parte y haciendo cosas para ello, no es solamente un tema comercial sino que estamos preocupados y ocupados de lo que pasa acá".

Finalmente, extendió una invitación abierta para que la ciudadanía se sume a este tipo de iniciativas, expresando que para TABSA es fundamental abrir nuevas oportunidades, fomentar el empleo y continuar promoviendo el cuidado del medioambiente: "Cómo podemos ayudar a nuestra comunidad, cómo nos comprometemos en abrir nuevas puertas, nuevas formas de empleo y también considerando que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, la invitación es que puedan ser partícipes de este tipo de actividades".

