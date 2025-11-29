Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna. ​

V CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA (8)

Con una masiva participación y el Gimnasio de la Universidad de Magallanes repleto de familias, se realizó este sábado 29 de noviembre la V edición del Campeonato Municipal de Gimnasia Artística, organizado por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas. El evento reunió a 200 deportistas de entre 6 y 18 años, quienes compitieron en distintas categorías femeninas y masculinas bajo estándares técnicos USAG y FIG.

Equipos locales como Degipa y Umag volvieron a ser protagonistas del torneo, a los que este año se sumaron el Colegio Cruz del Sur y, por primera vez, el Colegio Antártica Chilena de Santiago, mostrando el crecimiento del campeonato y su alcance más allá de la región.

El alcalde Claudio Radonich destacó la consolidación de la disciplina en la comuna y el entusiasmo de los jóvenes deportistas. "Estamos muy contentos. Cada vez este campeonato tiene más músculo. Son 200 chicos de entre 6 y 18 años, muchas categorías y también mucho varón practicando gimnasia. Lo que nos hemos puesto como meta, desde la Municipalidad y la Fundación, es apoyar deportes que quizás no son tan masivos, pero que tienen una comunidad muy apasionada. Y ver familias llenando el gimnasio todo el día nos confirma que vamos por buen camino", señaló.

Desde el punto de vista técnico, el juez general Felipe Cubillos valoró la evolución del torneo. "Este campeonato ya cruzó fronteras regionales y eso nos tiene muy contentos. La respuesta de los clubes ha sido excelente y encontramos material humano muy bueno. La Municipalidad está invirtiendo en implementación y proyectando un desarrollo a largo plazo, lo que es muy positivo para convertir a la región en un polo de gimnasia".

El coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, resaltó el impacto que ha generado esta competencia en la comunidad deportiva. "Llegamos a 200 participantes, sobrepasando las expectativas. Este torneo se ha transformado en una tradición esperada por los clubes y colegios. Nuestro objetivo es promover deportes olímpicos como la gimnasia, que no cuentan con asociación local, y dar un espacio competitivo de calidad. Las conclusiones son totalmente positivas".

La jornada contempló turnos de entrenamiento desde las 9:00 horas, competencias distribuidas por niveles y categorías durante toda la tarde y dos ceremonias de premiación. El público disfrutó de entrada liberada y demostró un constante apoyo a los deportistas, generando un ambiente familiar que se transformó en uno de los sellos de la jornada.

Al cerrar la ceremonia, el alcalde Radonich aseguró que el compromiso con el desarrollo de la gimnasia continúa. "Ya extendimos la invitación para el sexto campeonato durante el primer semestre de 2026. Todo indica que esto seguirá creciendo y queremos que cada vez más niños y jóvenes encuentren en la gimnasia un espacio para desarrollarse".






