29 de noviembre de 2025
DESARROLLO DEL TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
Este torneo internacional de ajedrez se lleva a cabo en el gimnasio del club deportivo español de nuestra ciudad, hoy contamos con la visita del ajedrecista Alekséi Shirov, natural de Lituania.
El programa se puede ver completo aquí
BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES
Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.
Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.