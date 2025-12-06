6 de diciembre de 2025
TRAYECTORIA Y OBRAS DEL ESCRITOR ROBERTO RIVERA EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
Su conductor, recordó que se cumplen 80 años de la entrega del premio nobel de literatura a Gabriela Mistral.
Roberto Rivera Vicencio, ex presidente de la sociedad de escritores de Chile, explicó su formación en la literatura y las matemáticas, señalando que todo está relacionado.
El programa se puede ver completo aquí
Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.
