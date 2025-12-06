Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

6 de diciembre de 2025

TRAYECTORIA Y OBRAS DEL ESCRITOR ROBERTO RIVERA EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Conducido por el historiador Víctor Hernández. ​

roberto rivera

Su conductor, recordó que se cumplen 80 años de la entrega del premio nobel de literatura a Gabriela Mistral.

Roberto Rivera Vicencio, ex presidente de la sociedad de escritores de Chile, explicó su formación en la literatura y las matemáticas, señalando que todo está  relacionado.

El programa se puede ver completo aquí



roberto rivera

TRAYECTORIA Y OBRAS DEL ESCRITOR ROBERTO RIVERA EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

NATALES: MÁS DE 70 ARMADORAS Y ARMADORES RECIBEN IMPORTANTES FONDOS PARA MEJORAR SUS EMBARCACIONES

Leer Más

​​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.

​​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.

gorenatalespescadores
nuestrospodcast
CIERRE PROGRAMA LAZOS 3

PROGRAMA LAZOS CULMINA AÑO CON EMOTIVO HITO REGIONAL Y DESTACA RESULTADOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
IMG_4386 (1)

CUANDO EL DESAFÍO ES LLEGAR A DAR LA PRUEBA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
felipefeum

ESTUDIANTES MANTIENEN TOMA EN LA UMAG: FEDERACIÓN ACUSA FALTA DE RESPUESTAS DE RECTORÍA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
recasurzf

SÓLO POR TRES HORAS: RECASUR ZONA FRANCA PREPARA MASIVA VENTA NOCTURNA CON DESCUENTOS Y REGALOS ESTE SÁBADO 6 DE DICIEMBRE