DAVOR, EL PERIODISTA MAGALLÁNICO QUE HOY ES CONDUCTOR EN TVN: "SIEMPRE RECORDARÉ MIS RAÍCES"

Hoy, Davor, el destacado periodista magallánico y conductor de noticias de TVN, fue entrevistado por Checho Aguilante en el programa "Almorzando con Checho". En una charla relajada pero profunda, el comunicador repasó su trayectoria profesional y personal, destacando los hitos que lo han llevado desde su natal Punta Arenas hasta ser una de las voces más reconocidas en la televisión nacional.

Un viaje de 18 años hacia la televisión

Originario de la Patagonia, Davor dejó Punta Arenas a los 18 años para estudiar Periodismo en la Universidad Católica de Magallanes. Aunque su partida significó un cambio radical, el joven magallánico nunca olvidó sus raíces. "Siempre llevo Magallanes en el corazón. Fue un paso difícil, pero necesario para mi carrera", comentó durante la entrevista.Su formación académica y sus primeras experiencias profesionales lo impulsaron a desarrollarse en medios de comunicación hasta llegar a TVN, donde actualmente es conductor de noticias. Su carrera fue moldeada por la pasión por informar y la vocación por entregar la verdad a la audiencia.

Davor regresó a su tierra natal para participar en las "Jornadas por la Rehabilitación", un evento clave para la región. Como animador de la jornada, mostró una vez más su compromiso con Magallanes, reconociendo la importancia de aportar a su comunidad. "Siempre me siento orgulloso de volver a Magallanes, es una forma de devolver un poco de lo que me ha dado", expresó con nostalgia.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Davor habló sobre el reciente cierre de TVN Red Austral, la señal regional que ha sido un referente para los magallánicos durante años. "Es un golpe muy fuerte, no solo para los periodistas de la región, sino para todos los que, de alguna manera, hemos crecido con esta señal", comentó visiblemente afectado.Para Davor, el cierre de TVN Red Australmrepresenta una pérdida no solo en términos de empleo, sino también en la conexión de los magallánicos con las noticias y los eventos locales. "En un mundo tan globalizado, perder una voz regional es perder una parte de nuestra identidad", concluyó.

Davor continúa comprometido con su trabajo y con la región que lo vio nacer. Con una mirada optimista hacia el futuro, el periodista expresó su intención de seguir trabajando en proyectos que contribuyan al desarrollo y visibilidad de la Patagonia en los medios nacionales.









