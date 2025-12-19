Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

"COMERCIO VIVO PARA TODOS" TRANSFORMARÁ EL CENTRO EN UN PASEO PEATONAL NAVIDEÑO ESTE SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

​Desde las 15:00 hrs, se realizará un paseo peatonal navideño con cierre temporal de calles y actividades para apoyar el comercio local y a emprendedores de la comuna.

comercio vivo

La Ilustre Municipalidad de Natales y la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio invitan a la comunidad a participar de "Comercio Vivo para Todos", una jornada orientada a fortalecer el comercio local y generar un espacio de encuentro en el centro de la ciudad, este sábado 20 de diciembre, desde las 15:00 horas.​


La actividad se desarrollará en el sector céntrico de la ciudad, la que por primera vez, serán habilitados como paseo peatonal navideño, permitiendo el recorrido seguro por las calles y el acceso directo a la oferta de emprendedores y comerciantes de la comuna.


Con motivo del evento, se realizarán cierres temporales desde las 13:00 hrs. en las siguientes calles:


  • Calle Baquedano (entre Bulnes y O'Higgins)
  • Calle Esmeralda (entre Blanco Encalada y Baquedano)

Se solicita a conductores, vecinas y vecinos planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar desvíos y respetar la señalización e instrucciones del personal en terreno, a fin de resguardar la seguridad de peatones y el normal desarrollo de la actividad.


Durante la jornada el público podrá disfrutar de música en vivo, concursos y actividades orientadas a las familias, además de conocer y apoyar la oferta de emprendedores y comerciantes de la comuna.


La invitación busca impulsar el movimiento económico local en el periodo previo a Navidad, facilitando la circulación peatonal y promoviendo el uso de espacios públicos como punto de encuentro en el centro de Puerto Natales.


LA MAYOR CAMPAÑA DEL JUGUETE DE LA HISTORIA: MÁS DE MIL REGALOS REUNIERON POLAR COMUNICACIONES Y AUSPICIADORES PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

Cogrid Enap 2
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

munipuq

ALCALDE RADONICH ACLARA QUE NINGÚN ALCALDE DE LA REGIÓN FUE CONSULTADO SOBRE EL FIN DE LOS FRIL

PUBLICAN EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LAS ESCUELAS RURALES DE MAGALLANES