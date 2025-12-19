"COMERCIO VIVO PARA TODOS" TRANSFORMARÁ EL CENTRO EN UN PASEO PEATONAL NAVIDEÑO ESTE SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

La Ilustre Municipalidad de Natales y la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio invitan a la comunidad a participar de "Comercio Vivo para Todos", una jornada orientada a fortalecer el comercio local y generar un espacio de encuentro en el centro de la ciudad, este sábado 20 de diciembre, desde las 15:00 horas.​

La actividad se desarrollará en el sector céntrico de la ciudad, la que por primera vez, serán habilitados como paseo peatonal navideño, permitiendo el recorrido seguro por las calles y el acceso directo a la oferta de emprendedores y comerciantes de la comuna.

Con motivo del evento, se realizarán cierres temporales desde las 13:00 hrs. en las siguientes calles:

Calle Baquedano (entre Bulnes y O'Higgins)

Calle Esmeralda (entre Blanco Encalada y Baquedano)

Se solicita a conductores, vecinas y vecinos planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar desvíos y respetar la señalización e instrucciones del personal en terreno, a fin de resguardar la seguridad de peatones y el normal desarrollo de la actividad.

Durante la jornada el público podrá disfrutar de música en vivo, concursos y actividades orientadas a las familias, además de conocer y apoyar la oferta de emprendedores y comerciantes de la comuna.

La invitación busca impulsar el movimiento económico local en el periodo previo a Navidad, facilitando la circulación peatonal y promoviendo el uso de espacios públicos como punto de encuentro en el centro de Puerto Natales.





