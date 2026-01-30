Punta Arenas,
30 de enero de 2026

CONADI LAMENTA FALLECIMIENTO DE FRANCISCO ARROYO EDÉN, TESORO HUMANO VIVO DEL PUEBLO KAWÉSQAR

El sabio kawésqar, reconocido por su memoria, conocimiento territorial y aporte cultural, falleció dejando un legado fundamental para la identidad indígena de Magallanes.

conadi


Con profundo pesar, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) informó el fallecimiento de Francisco Arroyo Edén (Q.E.P.D.), reconocido sabio del pueblo kawésqar y Tesoro Humano Vivo desde el año 2003, integrante de la comunidad residente en Puerto Edén.

Francisco Arroyo, cuyo nombre kawésqar era Paarte, nació en las Islas Jungfrauer, al sur de la isla Guayaneco, motivo por el cual era identificado como Sælam, es decir, perteneciente a las parcialidades del norte. Durante su infancia y juventud vivió según la usanza tradicional, hasta su radicación definitiva en Puerto Edén en la década de 1940.

Hablante de la lengua kawésqar y profundo conocedor de la geografía de los canales occidentales, don Francisco era reconocido por poseer una memoria privilegiada, lo que lo convirtió en uno de los últimos narradores de cuentos tradicionales de su pueblo y en un referente entre los ancianos de la comunidad.

Como parte de su legado cultural, y hasta los últimos días de su vida, continuó elaborando objetos de arte tradicional indígena, especialmente cestos y réplicas a escala de canoas de corteza, contribuyendo activamente a la preservación del patrimonio material e inmaterial del pueblo kawésqar.

Desde CONADI expresaron sus condolencias a la Comunidad Kawésqar de Puerto Edén, a sus amistades y a todas las personas que compartieron con Francisco Arroyo Edén, destacando que su partida deja una huella imborrable en la memoria colectiva de Magallanes y en la historia viva de los pueblos originarios del territorio austral.



LA LITERATURA MAGALLÁNICA DESPIDE A ROSAMARÍA SOLAR ROBERTSON, AUTORA Y DEFENSORA DEL PATRIMONIO REGIONAL

corfoganaderiamagallanes

conadi

CONADI LAMENTA FALLECIMIENTO DE FRANCISCO ARROYO EDÉN, TESORO HUMANO VIVO DEL PUEBLO KAWÉSQAR

patrimonioverano

dppultimaesperanza

